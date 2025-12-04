Los vecinos de las 44 ‘casas de papel’ de El Tablero exigen sus garajes

Tres años después de acceder a las 44 viviendas de alquiler social en El Tablero, en el distrito Suroeste de Santa Cruz, los vecinos reprochan a Viviendas Municipales que no les han entregado los garajes. La mayoría de los residentes recibieron sus llaves el 21 de octubre de 2022 y desde entonces comenzaron a vivir en estas «casas de papel». Las definen así por la falta de intimidad derivada del uso de pladur para realizar las divisiones interiores de los inmuebles. «Cuando le suena el móvil al vecino pienso que es el mío; no es que oigamos el timbre del teléfono del piso de al lado, es que hasta escuchamos la voz de quien llama», cuentan.

Renuncia a la VPO para acceder a una vivienda

Nacary, Amelia o Cahora son algunas de las residentes en los tres bloques en los que se reparten las 44 viviendas sociales de El Tablero. Aseguran que, para acceder a estos pisos, tuvieron que firmar la renuncia a su solicitud de una VPO en sociedad, a lo que accedieron para garantizar un techo. En su contrato como inquilinas, al igual que al resto de residentes, les asignaron una vivienda y un trastero, si bien quedó en el aire la adjudicación, también en régimen de alquiler, de la plaza de aparcamiento. Los estacionamientos se sitúan en los bajos de los tres bloques, y desde ellos acceden a sus trasteros, pero no han sido asignados aún.

Contratos renovados, dudas que continúan

Hace semanas que renovaron el contrato de alquiler por tres años, si bien se les garantiza de por vida el uso y disfrute sempre que cumplan las condiciones económicas, un importe que se ajusta a las circunstancias de cada unidad familiar. El alquiler oscila entre 33 euros —el más económico— y más de 400, en función de la capacidad de los beneficiarios.

Malestar por los garajes y las cuotas de comunidad

Los vecinos están hartos de que Viviendas Municipales, entidad pública propietaria de la promoción y la ‘casera’, dé largas con los garajes. Tampoco entienden por qué, como inquilinos, deben afrontar un gasto de comunidad mensual de diez euros cuando, aseguran, no hay zonas comunes que mantener, más allá de los referidos a la antena.

Hasta la tarde de ayer, aseguran que solo habían celebrado una reunión con la administradora que les asignó Viviendas Municipales cuando fueron a vivir a El Tablero. En la segunda asamblea, convocada en los garajes que están fuera de servicio, acudieron ayer los concejales responsables de Viviendas Municipales, Belén Mesa, así como de Patrimonio y Distrito Suroeste, Javier Rivero.

El Ayuntamiento promete bases para asignar las plazas

Ambos explicaron que están trabajando desde hace meses en unas bases para proceder cuanto antes a asignar las plazas de garaje, que serán en alquiler y coincidirán con los trasteros. Rivero recordó que los estacionamientos no son de primera necesidad, como una vivienda, si bien hizo suyas las demandas vecinales planteadas.

Los residentes aseguran que, al no tener sus plazas, aparcan fuera y sus vehículos han sido vandalizados, lo que incrementa su preocupación y urgencia por una solución.

El concejal de Patrimonio y del Distrito Suroeste, a la izquierda, junto a su compañera de Viviendas Municipales, en la reunión con los vecinos. / Andrés Gutiérrez