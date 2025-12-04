Santa Cruz pide propuestas "creativas" a la población para mejorar el litoral de Valleseco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicita a la población propuestas creativas y originales para mejorar el litoral de Valleseco, así como su entorno. La Junta de Gobierno ha aprobado, tras declarar como proyecto estratégico la ordenación del entorno litoral y ámbito urbano de Valleseco, las bases y la convocatoria de un concurso de ideas, con premios incluidos, para diseñar un gran espacio de esparcimiento y acceso al mar entre las zonas de baño de El Bloque y Los Charcos. Este concurso se desarrolla con la colaboración de la Autoridad Portuaria.

El Consistorio señala que, aunque se ha acondicionado la zona de baño de El Bloque y se ha creado, recientemente, la de Los Charcos, aún existen "importantes carencias" en el ámbito litoral de Valleseco y en el entorno del cauce del barranco, así como en el propio núcleo urbano. Por ello, considera necesario intervenir en todo este espacio, convirtiéndolo en lugar atractivo, accesible y único desde el punto de vista paisajístico y urbano.

Para lograr estos objetivos, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha optado por convocar un concurso de ideas, "con el que canalizar el ingenio y la creatividad técnica" para transformar el litoral de Valleseco. "A raíz de este concurso, se redactará el Plan Director de Valleseco, un proyecto arquitectónico, de ingeniería y urbanismo, por lo que se seleccionarán las propuestas en las que predomine la innovación, la originalidad y la calidad", explica el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez. La previsión es que la redacción del proyecto se lleve a cabo el próximo año.

Requisitos y plazos

Podrán participar tanto personas físicas (de forma individual o en grupo), como personas jurídicas. En las bases se aclara que cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como titular o como colaborador, y sólo podrá presentar una propuesta. La convocatoria del concurso de ideas se publicará en los próximos días en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se tendrán que registrar las ideas de forma electrónica. Los interesados tendrán un plazo de 45 días naturales para hacerlo, una vez que se produzca la publicación del anuncio.

Carencias

Según las bases, con esta iniciativa se pretende que el concurso de ideas sea el punto de partida para proyectos enfocados a solventar las problemáticas y carencias detectadas, potenciar el entorno que rodea y complementa el litoral de la zona, y conectar diferentes y diversos actores locales para llegar a soluciones beneficiosas para el ámbito de Valleseco.

Presupuesto

Para ello, se elegirá la mejor propuesta, "desarrollada a nivel de estudio previo", para la ordenación del entorno litoral de esta zona de la ciudad. En este sentido, se indica en las bases, a la idea ganadora "se le podrá adjudicar el servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución mediante procedimiento negociado sin publicidad". El Ayuntamiento invertirá en la convocatoria de este concurso y en la redacción del proyecto casi 400.000 euros.

Consideraciones técnicas

El Consistorio explica que para la elaboración de las propuestas se debe tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas, como que las naves situadas en la zona del pescante podrán ser mantenidas, modificadas y destinadas a un uso concreto; que las actuaciones se desarrollen en los terrenos existentes, y en ningún caso se podrán ganar espacios al mar; y que las acciones en la zona de E Bloque tengan en cuenta el acondicionamiento ya ejecutado en dicho ámbito.

Asimismo, se conservarán los muelles carboneros, los muros de contención que delimitan las explanadas superiores con los espacios de playa, la rampa de varada y los raíles existentes, "pudiendo actuar en ellos para su puesta en valor"; se estudiarán las demás edificaciones e instalaciones existentes, valorando su conservación o eliminación; se deberá resolver la conexión peatonal entre la zona de Charcos y El Bloque; se deberá dar continuidad al carril bici y al paseo peatonal existentes, que discurren paralelos y a la misma cota de la TF-11 (autovía de San Andrés); y se deberá garantizar el acceso rodado para los vehículos de mantenimiento y emergencias.

Premios

La propuesta ganadora obtendrá un premio de 6.000 euros y, además, a su responsable se le podrá adjudicar el contrato de servicios de redacción del proyecto. Las ideas seleccionadas en segundo y tercer lugar recibirán 5.000 y 3.000 euros, respectivamente. Se valorarán las intervenciones relacionadas con el medio ambiente y paisaje, espacios verdes y libres, movilidad, litoral, cauce del barranco y núcleo urbano de la ladera. El jurado estará compuesto por técnicos del Consistorio y de la Autoridad Portuaria, que valorarán las propuestas de forma anónima, sin conocer quiénes son los redactores.

Oportunidad

"Esta iniciativa representa un paso decisivo para definir el futuro de uno de los espacios más valiosos y con mayor potencial de transformación de la capital. Este concurso es una oportunidad única para crear un frente litoral vivo, integrado y mejor conectado con el barrio y el resto de la ciudad", destaca el alcalde.

Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, pone en valor la colaboración institucional y resalta que la Autoridad Portuaria es un socio fundamental en esta actuación, "que solo puede avanzar si se trabaja de forma coordinada y con una visión compartida". "Valleseco necesita una propuesta integral que mejore la movilidad, renueve los espacios públicos y refuerce su relación natural con el mar y con el barranco, y esa es precisamente la finalidad del concurso que hemos aprobado", agrega.