Aumentan los robos y los ciberdelitos en Santa Cruz de Tenerife

En el tercer trimestre del año, han aumentado en Santa Cruz de Tenerife los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, así como los ciberdelitos y las infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas. Así se desprende de las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, según las cuales, la criminalidad en el municipio chicharrero ha crecido un 5,4%, en comparación con el mismo periodo en 2024. En concreto, se han registrado 8.050 infracciones penales, 414 más que el año pasado.

De éstas, un total de 6.625 corresponden al apartado denominado criminalidad convencional, que incluye, entre otros delitos, los homicidios, las agresiones sexuales, los robos, los hurtos y el tráfico de drogas. La criminalidad convencional en Santa Cruz ha aumentado un 2,5% en relación a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024. El resto de infracciones penales, un total de 1.425, corresponden al apartado denominado cibercriminalidad, que abarca las estafas informáticas y otros ciberdelitos. Ésta ha crecido un 21,3% en la capital tinerfeña.

Robos

Con respecto a los robos, los que más han aumentado en Santa Cruz son los cometidos con violencia e intimidación, un 46,6%, pasando de 133 a 195; seguidos de los realizados en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un 17,9%, pasando de 168 a 198. En este último apartado, y según las estadísticas del Ministerio del Interior, destacan los cometidos en viviendas, que han crecido un 31,8%, pasando de 85 a 112 casos.

Riñas

Entre las infracciones que también han aumentado en la capital, en el tercer trimestre del año, se encuentran los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, con un 21,5%, pasando de 79 a 96 casos, y las relacionadas con el tráfico de drogas, con un 42,3%, pasando de 26 a 37.

Delitos que disminuyen

Por el contrario, han disminuido los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, un 50%, pasando de seis a tres casos; los delitos contra la libertad sexual, un 11%, pasando de 90 a 80;los hurtos, un 3,6%, pasando de 1.993 a 1.921, y las sustracciones de vehículos, un 8,9%, pasando de 124 a 113 casos.

Ciberdelitos

En el apartado de la cibercriminalidad, han aumentado en Santa Cruz tanto las estabas informáticas, un 21,7%, pasando de 1.034 a 1.258 infracciones penales, como el resto de ciberdelitos, un 18,4%, pasando de 141 a 167 casos.

En el tercer trimestre del año, se han cometido 8.050 infracciones penales.

Tasa de criminalidad

A pesar del empeoramiento general de los datos sobre criminalidad, Santa Cruz de Tenerife sigue siendo una de las ciudades más seguras de España. La tasa de criminalidad en el municipio chicharrero es de 38 infracciones penales por cada mil habitantes, cantidad que superan con diferencia otras capitales del país, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia o Zaragoza. Eso sí, la tasa de Santa Cruz de Tenerife es prácticamente similar a la de la otra capital del Archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, con 39,3 infracciones por cada 1.000 habitantes, a pesar de contar ésta con mayor población.

Si la comparación se realiza con el municipio tinerfeño de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife casi le duplica el número de infracciones penales cometidas. La Laguna tiene una tasa de 30 infracciones por cada 1.000 habitantes, con 4.887 delitos registrados en el tercer trimestre de este año.

Sindicato

El sindicato de la Policía Local chicharrera CSIF lamenta que la criminalidad haya aumentado en la capital tinerfeña y destaca que los delitos que crecen lo hacen entre un 20 y un 40%, mientras que los que disminuyen lo hacen «sólo entre un 10 y un 13%».

Si se comparan los datos con el mismo periodo del año pasado, la criminalidad en la capital tinerfeña ha crecido un 5,4%.

Mayor presencia policial

El portavoz de este sindicato, Jesús Illada, comenta que las infracciones que han aumentado en el municipio son aquellas que no se producirían con una mayor presencia policial en las calles. En este sentido, el CSIF denuncia una vez más el déficit de agentes que sufre Santa Cruz. En la actualidad, la Policía Local tiene 351 efectivos.

Déficit

Un déficit que ha reconocido el propio Ayuntamiento. La edil de Seguridad, Gladis de León (CC), señaló, en el pleno de septiembre, que el municipio necesita 158 policías más para garantizar un modelo de seguridad de proximidad y preventivo en la ciudad. «Por ello, el Consistorio ha instado al Estado a a eliminar la tasa de reposición en los cuerpos de seguridad para poder convocar oposiciones».