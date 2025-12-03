No rotundo de los vecinos a la tala de las jacarandas de Puerto Escondido

La presentación meses atrás del anteproyecto que permitirá la remodelación de la calle Puerto Escondido de Santa Cruz ha puesto en pie de guerra a cuatro asociaciones de vecinos de la capital, que defienden la continuidad de las trece jacarandas que se localizan en la vía.

El documento, elaborado por un técnico ajeno al Ayuntamiento, planteaba suprimir los árboles porque consideraba que se encontraban enfermos. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, advierte que dicha valoración corresponde a un anteproyecto y asegura que desde el área de Parques y Jardines se han desplegado los cuidados oportunos para garantizar la esperanza de vida de las referidas especies vegetales.

Informe alternativo de los vecinos

Aprovechando la premura con la que el Ayuntamiento anunció los planes para Puerto Escondido, cuatro asociaciones de vecinos –Los Árboles Hablan, Iniciativas.10, El Toscal de Las Tribulaciones y Urban Centro-El Perenquén– decidieron mover ficha y encargar su propio informe.

La portavoz de Los Árboles Hablan, Carmen de la Rosa, dio a conocer las conclusiones del estudio sobre el estado de salud de las 13 jacarandas, que destierra la idea de reemplazarlas por una quincena de árboles. En una rueda de prensa, De la Rosa asegura que un experto garantiza que los ejemplares amenazados por la obra de Puerto Escondido gozan de buena salud, tanto vegetativa como estructural, y se descarta que padezcan enfermedades avanzadas o una situación de deterioro que justifique su supresión.

Deficiencias en la gestión

El mismo informe sí hace énfasis en la deficiencia en la gestión y pone como ejemplos el sistema de riego por goteo y un inadecuado mantenimiento, pues sobre las jacarandas se han instalado luces atadas con bridas. También cuestiona las podas ejecutadas sin sellador.

Suprimir estas jacarandas, advierten, supondría:

Dejar de producir 1.534 kilos de oxígeno al año .

. Incrementar la temperatura en la zona entre 2,5 y 4 grados.

en la zona entre 2,5 y 4 grados. Afectar a la contaminación acústica.

De ahí que, además de rechazar de forma tajante la poda, exijan al Ayuntamiento medidas correctoras en el deficiente mantenimiento. Asimismo, los colectivos anuncian su disposición a llegar a los tribunales si no se establecen dichas acciones.

Decisión técnica

Carlos Tarife zanja la polémica sobre la tala: «Se hará lo que decidan los técnicos municipales; ni Bermúdez ni yo nos levantamos a las cinco de la mañana para talar árboles en las calles de Santa Cruz».

El concejal, además, advierte que «tenemos la capacidad de ir a los tribunales» si alguien cuestiona que «no nos ajustamos a la ley». Al tiempo, reitera que «no se toca un árbol sin un informe de un técnico municipal».

Proyecto de urbanización

La Junta de Gobierno municipal aprobó el pasado 29 de octubre el proyecto de urbanización de Puerto Escondido, que busca transformar esta vía del entorno de El Toscal en un espacio urbano accesible, cómodo y seguro.

La modernización de las infraestructuras y la reorganización del espacio público pasa por:

La creación de una plataforma única peatonal (similar a Imeldo Serís).

(similar a Imeldo Serís). La reorganización del tráfico .

. La mejora integral de las redes de servicios (electricidad, telecomunicaciones, abastecimiento, agua regenerada, saneamiento y drenaje separativo).

Además, se renovará el alumbrado público, el mobiliario urbano y el arbolado, garantizando que se mantendrán los aparcamientos existentes.