Las ratas asedian a los vecinos de la calle Los Silos hace seis meses

La caída de unos mandarinos que nadie recoge del jardín provoca la situación

Uno de los vecinos señala el foco de las ratas, en su opinión.

Uno de los vecinos señala el foco de las ratas, en su opinión. / María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

«No podemos abrir la puerta porque tenemos miedo de que entren las ratas a nuestras casas. Salgo a trabajar a las cinco de la mañana y me las veo campando a sus anchas hasta por la acera». Este es el testimonio de Julián Pacheco, que lleva viviendo en la calle Los Silos, del barrio de La Salud, hace 24 años.

Vecinos indignados

Los residentes están que trinan. Aseguran que la presencia de los roedores comenzó hace seis meses y nadie pone fin. «El otro día llamé otra vez para advertir de la situación y me insinuaron que poco se podía hacer mientras no se recoja la fruta caída a los jardines».

Zona verde descuidada

Julián muestra la zona verde acotada por unos cuarenta adosados unifamiliares. Entre la hojarasca, docenas de mandarinos, muchos en estado ya de putrefacción, sin que nadie los recoja. «Fíjese que muchos de nosotros tenemos mascotas en nuestras casas y no las sacamos a hacer sus necesidades aquí, sino que las llevamos a otro descampado», pone en valor el vecino. De esta forma señala directamente a los servicios municipales de Parques y Jardines o de limpieza como responsables del mantenimiento del lugar.

Vecinos de La Salud denuncia la presencia de ratas en los jardines

Vecinos de La Salud denuncia la presencia de ratas en los jardines

Ver galería

Vecinos de La Salud denuncia la presencia de ratas en los jardines / María Pisaca

Foco principal de las ratas

El vecino asegura que el foco principal de las ratas está en las hojas de una palmera donde se refugian y crían porque «aquí no tienen colocadas chapas que impidan que trepen, como sí ocurre en otras que hay en la zona».

Noticias relacionadas y más

Indignación y protesta

Julián, indignado, coge el móvil para mostrar el referido mensaje: «mientras no recojan la fruta...». Se revuelve e, indignado, se pregunta: «¿Qué quieren? ¿Que nosotros lo solucionemos? ¿Quieren que arranquemos esos árboles?».

