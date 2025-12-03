Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban

La Asociación de Vecinos El Perenquén, la entidad ciudadana que logró tumbar la Ordenanza de Tráfico de Santa Cruz y paralizar las obras del carril bici en el centro, anuncia ahora que solicitará ante la Justicia el desmantelamiento de la Zona Peatonal Urban. La asociación y su abogado, Felipe Campos, señalaron este miércoles, en una rueda de prensa, que, con la anulación de la citada norma, por la que el Ayuntamiento ha decidido no seguir luchando, la Zona Urban «también es ilegal, como el carril bici».

El Plan Urban se llevó a cabo a finales de los años 90 en el casco histórico de la capital tinerfeña, por parte del Consistorio chicharrero, con el objetivo de peatonalizar numerosas calles del centro, eliminando el tráfico de vehículos y ganando espacio para los peatones. La Zona Urban está delimitada por jardineras y pilonas, que gestiona una «empresa privada».

Los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones el «aislamiento» que sufre esta parte de la ciudad en caso de que se produzca una urgencia, «pues no pueden acceder ni los bomberos ni otros vehículos de emergencia». «Y estamos cansados de soportar que sea una empresa la que decida cuándo un vecino puede acceder o no con su vehículo a su vivienda por la zona peatonal», apuntó la presidenta de la citada asociación, Silvia Barrera.

El letrado Felipe Campos explicó que, en su momento, el Ayuntamiento creó la Zona Urban sin una ordenanza que la regulara. «Con la norma de Movilidad que el Tribunal Superior de Justiciade Canarias (TSJC) ha anulado, el Ayuntamiento pretendía regularizar esta situación. Como esto último no va a ser posible, exigiremos ante los tribunales su desmantelamiento, al igual que se tiene que hacer con el carril bici», comentó el abogado.

La Asociación El Perenquén y Felipe Campos también reclaman al Consistorio chicharrero que recupere los casi dos millones de euros que «se ha gastado» en la Red Ciclable, resolviendo el contrato que se firmó con la empresa que ejecutó la obra».

Zona de Bajas Emisiones

También recuerdan que el recurso judicial contra el contrato adjudicado por el Ayuntamiento para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sigue su curso. «Seguiremos luchando para evitar que se limiten nuestras libertades y derechos. Lo único que quiere es eliminar los coches de esta ciudad y dejarnos sin plazas de aparcamiento», apuntaron.

Antecedentes

En marzo de este año, y a raíz de la denuncia presentada por la Asociación El Perenquén, el TSJC tumbó la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, que había entrado en vigor el 9 de febrero de 2024, sustituyendo a la norma de 1985. La anulación de esta ordenanza se producía, según la sentencia, debido a la «ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo, pues se limitaban libertades de los ciudadanos».

Una vez anulada la norma de Tráfico, que regulaba, entre otras cuestiones, los carriles bici, El Perenquén, a través de su abogado, Felipe Campos, solicitaron a la Justicia la ejecución provisional de dicha sentencia, reclamando, como medida cautelar, que se suspendieran las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad.

Retirada

El TSJC atendió la petición vecinal y el Ayuntamiento tuvo que parar las obras del carril bici en la zona centro. El Gobierno local (CC y PP) presentó un recurso contra la anulación de la ordenanza y contra la paralización de los trabajos de la Red Ciclable. Éste último fue desestimado y con respecto al primero, el Ayuntamiento anunció en noviembre que lo retiraba, para centrar sus esfuerzos en la elaboración de una nueva ordenanza. También anuncio el desmantelamiento del carril bici.