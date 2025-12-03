El antiguo edificio de Hacienda de Santa Cruz se convertirá en una gran sala de exposiciones
El Gobierno de Canarias anuncia una inversión de seis millones para recuperar en 2026 el inmueble
El antiguo edificio de Hacienda, situado en la céntrica plaza de Santo Domingo, en Santa Cruz de Tenerife, que lleva 17 años cerrado, albergará una gran sala de exposiciones y se convertirá en sede de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Así lo anunció ayer la consejera responsable del área, Migdalia Machín, quien informó de que las obras de rehabilitación de este abandonado inmueble comenzarán en 2026, cuya ejecución supondrá una inversión de seis millones de euros.
Migdalia Machín explicó que toda la planta baja del edificio se transformará en una amplia sala de exposiciones, mientras que la Consejería de Cultura ocupará el resto del inmueble. «En la actualidad, nuestras oficinas están un poco dispersas, pues se sitúan en diferentes localizaciones. Con este edificio, lograremos concentrar toda el área en un solo lugar», destacó la consejera.
Con respecto a la sala de exposiciones, Machín resaltó que se creará, en este inmueble, un importante espacio cultural, que, además, añadió la consejera, se sitúa en un entorno privilegiado, junto al Guimerá, el teatro más antiguo de Canarias, y el Centro de Arte La Recova.
La edificación de la plaza de Santo Domingo, que también fue sede de CajaCanarias, lleva cerrada 17 años
Precisamente, la consejera de Cultura del Gobierno canario asistió ayer a la visita institucional con la que se dio el pistoletazo de salida a las obras de restauración del Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, cuya ejecución se prolongará durante tres años y que supondrán una inversión de unos ocho millones de euros.
Nueve plantas
El imponente edificio situado en la santacrucera plaza de Santa Domingo, construido hace más de 80 años y que el Gobierno de Canarias compró a CajaCanarias, se convirtió durante mucho tiempo en la sede de Hacienda. En el año 2008, este inmueble, que tiene una superficie construida de 4.182 metros cuadrados y un total de nueve plantas, se quedó pequeño para dicha Consejería, que se trasladó a la avenida Tres de Mayo. Desde entonces, se encuentra vacío.
Proyecto de estabilización
Entre los años 2012 y 2013, la Comunidad Autónoma ejecutó un proyecto de estabilización del edificio, debido a que se detectó un problema en su estructura. Los informes que se realizaron entonces concluyeron que se había llevado a cabo un mantenimiento «incorrecto» de la citada edificación y que existían «defectos» en la ejecución de la estructura original, así como «daños físicos» generados en la fase de servicio.
Arena de playa
En concreto, se descubrió que el hormigón del inmueble presentaba una «patología de carbonatación», que facilitaba la penetración de humedad, y también se constató la «deficiente calidad de los componentes del hormigón utilizado» en su momento, con presencia de arena de playa incluida. La actuación costó más de un millón de euros. Asimismo, en el año 2018, el Ejecutivo canario invirtió unos 42.000 euros en asegurar la fachada del edificio, tras producirse la caída de cascotes.
Subasta
Tras numerosos intentos para dar un uso a este inmueble, incluyendo, incluso, su subasta en el año 2014 por un presupuesto de 5,2 millones de euros, la cual quedó desierta, y tras varios anuncios, incumplidos, sobre su rehabilitación, el Gobierno de Canarias encargó, en febrero de 2024, la redacción de un proyecto para proceder a su rehabilitación, aunque aún se desconocía a qué se destinaría el antiguo edificio de Hacienda. Finalmente, el Ejecutivo, y según lo anunció ayer Migdalia Machín, ha decidido convertirlo en una gran sala de exposiciones y en la sede la Consejería de Cultura.
