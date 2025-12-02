Vecinos de San Andrés, hartos de los ruidos de un barco
Aseguran que el buque lleva fondeado frente al pueblo desde hace una semana
Los vecinos del pueblo de San Andrés, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ya no pueden más. Denuncian el «ruido constante» que proviene de un barco fondeado en las aguas de San Andrés. Los vecinos aseguran que este ruido, que se escucha tanto por el día como por la noche, no les deja dormir.
Cuentan que están sufriendo esta situación desde hace una semana, aproximadamente, y que han trasladado sus quejas a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos no entienden por qué este barco está fondeando frente a las viviendas del pueblo chicharrero de San Andrés.
Éstos solicitan una solución urgente pues ya no aguantan esta situación, según lo aseguran. Recuerdan que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado de manera inicial un Plan de Acción contra el Ruido, en el que se establece que las principales fuentes de contaminación acústica en el municipio son el tráfico rodado, la actividad portuaria, la actividad industrial y el ocio nocturno.
En este plan se propone un centenar de medidas para reducir el ruido en Santa Cruz de Tenerife. Entre éstas se encuentra, precisamente, la declaración del Puerto chicharrero como Zona de Protección Acústica Especial, para que el citado organismo estatal tome medidas específicas para reducir la contaminación por el ruido relacionada con la actividad de la instalación portuaria.
