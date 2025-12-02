Impulso a la peatonalización de la calle Santiago: el Cabildo financiará el 80% del coste de la obra

El Cabildo de Tenerife se compromete a financiar el 80% del presupuesto necesario para ejecutar el primer proyecto de peatonalización en el santacrucero barrio de El Toscal, en concreto, en la calle Santiago. Así lo informa el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife (PP), quien ha agradecido al vicepresidente de la Corporación insular, Lope Afonso (PP), a través de las redes sociales, que lo haya llamado para anunciarle que el Cabildo aportará 2 de los 2,5 millones que cuesta esta actuación.

Tarife recuerda que ésta consiste, fundamentalmente, en la remodelación integral de la calle Santiago para convertirla en un eje peatonal accesible, para mejorar la calidad urbana, para renovar las infraestructuras subterráneas y para ordenar el espacio público. En esta vía, se eliminará por completo el paso de los vehículos, y, por tanto, las plazas de aparcamiento, para transformarla en una calle totalmente peatonal. La previsión del edil es que las obras comiencen en junio del próximo año. Éstas se tendrán que ejecutar en un plazo de 22 meses.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo se encuentran la peatonalización del ámbito, con criterio de plataforma única;la renovación de pavimentos, utilizando losas y adoquines de hormigón; la reordenación de usos, incorporando un itinerario accesible, zonas de estancia y un espacio ciclable compartido; la implantación de corredores verdes mediante parterres y arbolado; y la supresión del aparcamiento en superficie, manteniendo solo los accesos a los garajes existentes.