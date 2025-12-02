Comienza la 'intervención quirúrgica' del Guimerá: acabar con las termitas, instalar ascensores y modernizar el teatro, entre las principales actuaciones

Tras varios meses cerrado para vaciarlo, este martes, 2 de diciembre, comenzaron las obras de restauración y mejora del emblemático Teatro Guimerá, el más antiguo de Canarias, cuya ejecución se prolongará durante tres años debido a su complejidad. El teatro de Santa Cruz de Tenerife se someterá, según las palabras del arquitecto del proyecto, Javier Déniz, a una "intervención a modo de cirujanos", actuando en distintos focos muy localizados, "colocando puntos de sutura". Se resolverán las patologías de la estructura, afectada por termitas y humedades; se instalarán dos ascensores; y se sustituirán las butacas, entre otras actuaciones, en las que se invertirán unos ocho millones de euros.

Asimismo, se reformarán la sala de control y los camerinos; se demolerá el denominado "gallinero" para construir un espacio más accesible; se acondicionarán los baños; se restaurarán todos los elementos ornamentales, incluidas las lámparas, que no se limpian desde hace más de 30 años; se ampliarán las medidas de protección contra incendios. y se instalarán avances tecnológicos. "El objetivo de este restauración es devolver a la ciudad un teatro del siglo XXI, mucho más moderno y accesible, del que puedan formar parte actores y público con movilidad reducida; un teatro en el que se puedan utilizar espacios hasta hora inutilizados, y en el que desaparezcan las patologías detectadas para que dure muchísimos años más. Y todo esto respetando su historia y esencia, y garantizando su protección como BIC (Bien de Interés Cultural", señaló el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

La previsión es que esta obra finalice en el año 2028, según lo apuntó el regidor chicharrero.De su ejecución se encargará la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por VVO Construcciones y Víctor Rodríguez e Hijos, a la que Bermúdez deseó suerte, "porque estaremos pendientes de que se cumplan los plazos y de que todo salga bien". El alcalde de Santa Cruz también aprovechó para agradecer al Cabildo y al Gobierno de Canarias su participación e interés por la restauración del Teatro Guimerá, "pues se han encargado de la financiación de la obra".

En este sentido, tanto la presidenta de la Corporación insular, la nacionalista Rosa Dávila, como el presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, destacaron la importancia de este proyecto, pues se trata, según indicaron, de restaurar un inmueble patrimonio de Canarias, de su cultura y de su historia. "Ahora solo queda que se haga bien y lo antes posible", apuntó Clavijo.