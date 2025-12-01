La vivienda, un derecho de oro: el precio del alquiler sube un 15,3% en Santa Cruz de Tenerife

El mercado del alquiler en Santa Cruz de Tenerife registra un aumento destacado en el último año. Según el informe de precios de Idealista publicado este lunes, la capital tinerfeña ha experimentado una subida del 15,3%, situándose entre las tres ciudades españolas donde más han subido las rentas desde noviembre de 2024. El precio medio del alquiler se establece en 14,8 euros por metro cuadrado, superando la media nacional de 14,6 euros/metro cuadrado.

En el conjunto de España, el precio del alquiler ha subido un 9,9% interanual, con incrementos incluso superiores en otras capitales como Ceuta (+18,7%) y Segovia (+16,3%). Entre las grandes ciudades, Madrid encabeza la lista con 22,8 euros/metro cuadrado, seguida de Barcelona (24 €/metro cuadrado) y Palma de Mallorca (18,2 €/metro cuadrado). Santa Cruz de Tenerife se destaca por su incremento, aunque mantiene un coste más asequible que las capitales del centro y norte peninsular.

El informe de Idealista refleja también que en los últimos tres meses los precios han subido un 0,3%, y en comparación con octubre se registra un ligero aumento del 0,6%. Este comportamiento confirma la tendencia alcista del mercado del alquiler en prácticamente todas las provincias y capitales del país, con la excepción de San Sebastián, donde las rentas bajaron un 0,2% en el último año.

Bono Alquiler Joven / E. D.

Situación por provincias y comunidades

En términos provinciales, la provincia de Santa Cruz de Tenerife presenta un precio medio de 14,8 euros/metro cuadrado, situándose entre las más caras del archipiélago, junto con Las Palmas (15,4 €/metro cuadrado). Por comunidades, Canarias registra un promedio de 15,1 €/metro cuadrado, solo por detrás de Madrid, Baleares y Cataluña, mientras que Extremadura (7,2 €/metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,1 €/metro cuadrado) se mantienen como las más económicas.

El aumento en Santa Cruz de Tenerife refleja la presión del mercado inmobiliario local, donde la demanda se mantiene alta frente a la oferta limitada. Expertos señalan que factores como el turismo, la llegada de nuevos residentes y la escasez de vivienda de alquiler contribuyen a esta tendencia.

Con la tendencia al alza, los inquilinos en Santa Cruz de Tenerife y otras capitales del archipiélago podrían experimentar un encarecimiento gradual de las rentas, consolidando la importancia de políticas de vivienda y regulación del alquiler que permitan equilibrar mercado y accesibilidad.