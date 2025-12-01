Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz de Tenerife celebra su segunda Feria de Tapas y Vinos

Doce bodegas y una treintena de establecimientos participaron en en parque de La Granja una jornada marcada por la alta afluencia

Feria de Tapas y Vinos de Santa Cruz

Feria de Tapas y Vinos de Santa Cruz / E. D.

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La II Feria Gastronómica de Tapas y Vinos del distrito Salud–La Salle cerró el pasado sábado 29 de noviembre una edición marcada por la alta afluencia de público y la participación de una docena de bodegas de las seis denominaciones de origen de Tenerife y más de 30 establecimientos de restauración del distrito. La cita, celebrada en el parque La Granja, confirmó su consolidación como uno de los eventos gastronómicos más potentes del programa municipal Disfruta en los Distritos.

Las doce bodegas participantes representaron a las seis denominaciones de origen de la isla: Abona, Islas Canarias, Valle de La Orotava, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar y Ycoden-Daute-Isora, a través de marcas como Mencey de Chasna, Lagar de Chasna, Reverón, El Sitio, Atlante, Linaje del Pago o la Bodega Comarcal Valle de Güímar, entre otras. Por su parte, los establecimientos ofrecieron una amplia variedad de tapas creativas y tradicionales con precios asequibles, manteniendo el enfoque en el producto local.

La Feria Gastronómica de Tapas y Vinos forma parte de Disfruta en los Distritos, una iniciativa estratégica de la Sociedad de Desarrollo que impulsa la dinamización económica, comercial y social de Santa Cruz mediante acciones coordinadas con los diferentes distritos. El proyecto se alinea con el Plan Director de Comercio y el Plan Estratégico de Turismo del municipio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, valoró el buen desarrollo de la jornada y destacó que el encuentro «ha sido un punto de encuentro entre ciudadanía, sector gastronómico y actividad cultural», además de un impulso para «la dinamización económica de los distritos y la puesta en valor del producto local». Bermúdez subrayó que la presencia de bodegas y establecimientos «permite mostrar el talento gastronómico y vitivinícola de la Isla, un elemento clave de nuestra identidad».

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, afirmó que cada edición supone «un impulso real para el tejido empresarial del distrito», al ofrecer un espacio de promoción y dinamización directa. Pérez destacó el impacto positivo en el consumo local y el fortalecimiento de la cadena de valor vinculada a la restauración y el sector vitivinícola. Además, recordó que la feria se concibió como un espacio para toda la familia, con acciones de dinamización como photocall, fotomatón, caricaturas en directo y un programa musical que incluyó a La Sabrosa, Los Vándalos, Melocos, DJ Kike y DJ Tay de León.

Para la concejala del distrito Salud–La Salle, Zaida González, la respuesta del público y de los más de 30 establecimientos participantes demuestra que la feria «es ya una plataforma eficaz para impulsar el comercio y la restauración del distrito». Añadió que la cita «fortalece el vínculo vecinal y contribuye a que Salud–La Salle sea un espacio cada vez más vivo, atractivo y reconocido». n

