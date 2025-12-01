Santa Cruz niega las paradas a los tuk tuk, ni para sacar fotos, y le pasa la pelota al Gobierno canario

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se lo está poniendo fácil a los tuk tuk, los pequeños vehículos de tres ruedas que quieren formar parte de la oferta turística de la capital chicharrera. El Consistorio ha dictado este lunes, 1 de diciembre, una resolución en la que se le deniega a la empresa Toke Tuk Canarias, a través del área de Movilidad, la autorización solicitada para realizar paradas "específicas" en la ciudad y paradas "fotográficas".

Asimismo, y con respecto a la actividad turística que se quiere ejercer, independientemente de que se haya rechazado el uso del dominio público en la ciudad el Ayuntamiento chicharrero le pasa la pelota al Gobierno de Canarias, indicando que es éste el que tiene la competencia en esta materia. Por lo tanto, desde el área de Planificación Estratégica se apunta que la comunicación previa de inicio de actividad, que la empresa presentó al Consistorio, debe constar en el Ejecutivo canario.

Resolución

En concreto, en la resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz se acuerda, en primer lugar, dar traslado a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias de la citada comunicación de inicio de actividad turística, "al objeto de verificar la legalidad de la actividad comunicada". Y en segundo lugar, se acuerda comunicar a la empresa Toke Tuk que, para hacer uso especial del dominio público municipal, deberá contar, en cualquier caso, con la correspondiente autorización o concesión municipal.

Sobre esto último, la resolución incluye un informe del área de Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso (CC), en el que se deniega dicho uso especial del dominio público. Y, además, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, ha manifestado que el Ayuntamiento no tiene intención alguna de licitar concesiones municipales para el desarrollo de esta actividad de tuk tuk en Santa Cruz, municipio en el que sí se han otorgado concesiones para un Bus Turístico y para el alquiler de patinetes.

Siguen adelante

A pesar de esto, la empresa Toke Tuk ha anunciado que su proyecto sigue en marcha, aunque, eso sí, y según han manifestado sus responsables, tiene que renunciar a las nueve paradas solicitadas. Por lo tanto, añaden, se recogerá y dejará a los clientes en zonas privadas, como hoteles y parking. "De momento nos toca renunciar a las paradas, pero seguiremos luchando. Una vez que nuestra iniciativa se haya extendido a La Laguna, Puerto de la Cruz y Arona, volveremos a insistir en Santa Cruz, para que nuestros clientes puedan pararse en algunos puntos y sacar fotografías".

Sobre la comunicación previa de inicio de actividad, la empresa indica que ya sus servicios jurídicos están realizando los trámites con el Gobierno de Canarias e informa de que también se han inscrito en la Sociedad de Desarrollo y en el Cabildo de Tenerife. La previsión es que este servicio de tuk tuk en Santa Cruz de Tenerife comience a operar este mismo miércoles, 3 de diciembre.

"No es un taxi"

Toke Tuk Canarias quiere dejar claro, ante las denuncias realizadas por los taxistas, que este servicio de transporte turístico estará disponible exclusivamente para aquellos usuarios que contraten la actividad con una antelación mínima de 24 horas, a través de la página web toketukcanarias.com. "En ningún caso se prestará un servicio de taxi, sino un servicio de excursiones turísticas".

Rutas y precios

Para el inicio de la actividad en la capital chicharrera, se utilizarán cinco vehículos, los cuales tienen capacidad, cada uno, para cuatro personas más el conductor. Estos circularán, como máximo, a 40 kilómetros por hora. Los tuk tuk ofrecerán tres rutas turísticas "cerradas", de una, dos y tres horas. Con la primera, estos pequeños vehículos "sostenibles" de tres ruedas, abiertos por los lados, recorrerán la, la zona del Auditorio y Parque Marítimo, la avenida Tres de Mayo, La Salle, la Rambla, el parque García Sanabria y El Pilar, entre otros puntos de la ciudad. Con la segunda ruta, al primer trayecto se sumarán las zonas del Mercado Nuestra Señora de África, del MUNA, de Ifara, de Salamanca y de la plaza Weyler. Y con la tercera, el tuk tuk también llegará hasta San Andrés y la playa de Las Teresitas. Los precios del alquiler de estos vehículos oscilarán entre los 100 y los 250 euros. Para los residentes, se establece un descuento del 30% en todas las rutas, según destaca la empresa.

Sanciones

Los tuk tuk no podrán ser sancionados a no ser que vulneren la normativa de circulación, como cualquier otro vehículo. Tampoco puede ser sancionado por incumplimiento de la Ley de Transporte, ya que no está sujeto a dicha normativa, al circular a menos de 40 kilómetros por hora. El sindicato policial CSIF quiere dejar claro que los agentes de la Policía Local de Santa Cruz "no van a intervenir de manera diferente con los tuk tuk que con otro transporte, ya sean taxis, guaguas o vehículos privados". "El agente es el que denuncia, y lo hará conforme a la legalidad vigente, ya que todos los poderes públicos se deben al cumplimiento de ésta, incluidos los jefes de la policía", señala Jesús Illada, portavoz de este sindicato.