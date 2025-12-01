Santa Cruz abre una segunda consulta pública para implantar las zonas azules y verdes para aparcar

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, abre una segunda consulta pública para elaborar la ordenanza que regulará las zonas azules y verdes de estacionamiento en la ciudad, que tendrán limitación horaria y en las que se tendrá que pagar por aparcar. El Consistorio repite este proceso de participación con el fin de contar con más aportaciones ciudadanas, para que la ordenanza sea lo más consensuada posible.

"Se considera oportuno abrir una segunda consulta pública previa a la elaboración de la nueva Ordenanza Municipal de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) para ampliar la participación y recoger aportaciones informadas de residentes, visitantes y personas que se desplazan diariamente a la capital por motivos laborales, educativos o de acceso a servicios", se señala desde el área de Movilidad.

Ésta explica que esta nueva consulta se impulsa tras un análisis más detallado de la situación del estacionamiento y la movilidad en el municipio, que "ha permitido precisar los problemas a resolever y las alternativas posibles". "Con una información más completa y estructurada, se facilita que las aportaciones ciudadanas sean más útiles, pertinentes y fundamentadas".

Plazo

Dicha consulta, en la que ya se puede participar, estará abierta hasta el 1 de enero de 2026. Aquellos que deseen formar parte de este procedimiento podrán exponer sus opiniones y sugerencias a través del portal de participación Ciudadana del Consistorio, en el enlace https://www.santacruzdetenerife.es/participa/. Asimismo, dichas propuestas también podrán presentarse en las oficinas de atención ciudadana, para aquellos que no puedan acceder a internet.

15.382 plazas

La previsión del área de Movilidad era que la nueva ordenanza estuviese lista antes de finalizar este año, para ya en 2026 comenzar a implantar las zonas verdes y azules. Pero, con la decisión de abrir una segunda consulta, estos plazos no se podrán cumplir y habrá que esperar un poco más. En Santa Cruz de Tenerife, este nuevo sistema de limitación horaria y pago por aparcar en la calle se implantará en 15.382 de las 65.141 plazas de estacionamiento existentes en las vías del municipio, es decir, en el 23,6% del total. En éstas, los conductores tendrán que abonar una tarifa para poder estacionar sus vehículos. Y, además, lo tendrán que hacer con un límite de tiempo.

Zonas Verdes

En las plazas de aparcamiento de las zonas verdes, los residentes tendrán preferencia, no se les impondrá limitación horaria y tampoco tendrán que pagar. El resto de conductores sólo podrá dejar el coche en estas plazas durante una hora, aproximadamente, y abonarán una tarifa mayor que la de las azules, "prácticamente el doble", de unos 3 ó 4 euros. En una primera fase, se habilitarán 6.070 plazas verdes. Estarán ubicadas en Residencial Anaga (589), Los Lavaderos (526), El Toscal-Centro (394), Rambla-Los Hoteles-Zona Centro (387), Uruguay (538), Salamanca (311), El Cabo-Cuatro Torres (594), La Salle-La Victoria (1.067), El Chapatal (537), Duggi-Centro (544), Cabo Llanos (129) y Buenavista-Chapatal-Uruguay (455). En una segunda fase, se convertirán en zonas verdes 4.798 estacionamientos, que estarán situados en Salud Alto (1.805), Salud Bajo (875), El Perú (469) y Villa Ascensión-Cuesta Piedra (469).

Zonas azules

En las plazas de aparcamiento de las zonas azules, todos los conductores, sean residentes o no, tendrán que pagar una tarifa por dejar el coche, que oscilará entre 1 y 2 euros la hora. Éstas tendrán una limitación horaria de aproximadamente dos horas. En una primera fase, entre 2026 y 2028, se convertirán en zonas azules 3.878 plazas. Éstas estarán ubicadas en Residencial Anaga (173), Los Lavaderos (170), El Toscal-Centro (283), Rambla-Los Hoteles-Zona Centro (461), Uruguay (279), Salamanca (274), El Cabo-Cuatro Torres (785), La Salle-La Victoria (451), El Chapatal (239), Duggi-Centro (406), Cabo Llanos (267), y Buenavista-Chapatal-Urugay (90). En una segunda fase, entre 2029 y 2032, se convertirán en zonas azules 636 aparcamientos. Estarán ubicados en Salud Alto (186), Salud Bajo (101) y El Perú (348).

Elevada presión

El Ayuntamiento admite que el municipio presenta una elevada presión sobre el espacio destinado al estacionamiento, especialmente en los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, donde la ocupación media de las plazas en vía supera el 90%. "A ello se suma un volumen muy alto de desplazamientos intermunicipales diarios, procedentes de otros municipios del área metropolitana, que incrementan la demanda de aparcamiento para no residentes y generan congestión y tráfico de agitación, estimado en torno al 30% del tráfico urbano. Este tipo de tráfico provoca pérdida de tiempo, aumento del consumo energético y de las emisiones contaminantes, así como un deterioro de la calidad de vida y del atractivo urbano".

Asimismo, agrega el Consistorio, la falta de rotación en las zonas de mayor actividad económica dificulta el acceso a comercios, servicios públicos y centros administrativos. Se detecta un uso prolongado e ineficiente del espacio público, con estacionamiento de larga duración y ocupación indebida de aceras, pasos peatonales o reservas especiales.

Objetivos

Con la elaboración de esta ordenanza y la implantación de las zonas verdes y azules en la capital chicharrera, el Ayuntamiento pretende garantizar un uso eficiente y equitativo del espacio público destinado al estacionamiento; reducir la congestión y el tráfico de agitación derivados de la búsqueda de aparcamiento; favorecer la rotación en zonas comerciales y administrativas, facilitando el acceso de nuevos usuarios; priorizar el estacionamiento de los residentes y de las personas con movilidad reducida; mejorar la accesibilidad peatonal, la seguridad vial y la convivencia ciudadana; incorporar sistemas tecnológicos de control, pago y supervisión digital; fomentar el uso del transporte público y los desplazamientos activos, y contribuir a la mejora ambiental y a la calidad de vida urbana.