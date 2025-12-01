Santa Cruz tiene 50.000 metros cuadrados de suelo inutilizable porque nadie lo registró

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tiene 49.076 metros cuadrados de solares públicos vacíos, de uso dotacional, que no pertenecen a nadie y en los que no se puede hacer nada porque, en su momento, el Gobierno de Canarias no los registró. Así lo informa el concejal de Patrimonio e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien detalla que dicho suelo se encuentra en el Distrito Suroeste, en concreto, en La Gallega. Estas cinco hectáreas de terreno equivalen a unos siete campos de fútbol.

El Ayuntamiento chicharrero, en el marco del trabajo de investigación y de depuración del inventario de sus bienes y derechos que está llevando a cabo en la actualidad, ha solicitado al Ejecutivo canario que resuelva «por fin» este asunto. Y es que, según Rivero, mucho de ese suelo pertenece a la ciudad y éste podría albergar servicios de interés general, como centros culturales, instalaciones deportivas, centro sociosanitarios o zonas verdes, entre otros muchos usos dotacionales.

«La administración pública, en general, ha gestionado muy mal el patrimonio público. En este caso del Distrito Suroeste de Santa Cruz, existen miles de metros cuadrados de suelo dotacional sin inscribir a nombre de nadie, ni del Gobierno de Canarias, que fue la administración que lo expropió, ni del Ayuntamiento, en el caso de cesión de las parcelas. Son solares que no se pueden usar porque alguien no hizo bien su trabajo», asevera el concejal.

Expropiación

El Suroeste de Santa Cruz de Tenerife fue objeto, según relata el edil nacionalista, de grandes procesos de transformación urbanística, tales como Acorán, Añaza, Los Alisios, El Sobradillo y La Gallega. Estos desarrollos urbanísticos tenían como objetivo poner suelo urbano a disposición de la administración pública para crear dotaciones y vivienda.

En los años 90, cuenta Javier Rivero, el Ejecutivo canario expropió miles de metros cuadrados de superficie en La Gallega, cuyo uso es dotacional, para llevar a cabo la correspondiente reparcelación y urbanización, a través de las empresas públicas Gavisa y Gestur. Sin embargo, añade el edil de Patrimonio e Infraestructuras, éstas no finalizaron los trámites administrativos correspondientes para registrar estos terrenos ante notaría y para inscribirlos en el catastro. «Se trata de un suelo urbano consolidado en el que se podría intervenir ya, pero, sin embargo, nada podemos hacer porque no está a nombre de nadie en el catastro. Esto tiene que resolverse ya», sentencia Rivero.

En concreto, agrega el concejal nacionalista, La Gallega Nueva se desarrolló mediante un procedimiento de expropiación de unos 500.000 metros cuadrados por parte de la Comunidad Autónoma, que luego se gestionaría y se urbanizaría con la empresa pública denominada La Gallega de Viviendas S. A., «la famosa Gavisa», al igual que, en su momento, El Sobradillo se desarrolló con otra empresa pública, Polígono de El Rosario S. A., «la famosa Prosa».

El edil comenta que, mientras que en La Gallega no se terminó el proceso de inscripción de los terrenos, en Acorán, Los Alisios y El Sobradillo, por ejemplo, sí se hizo este trabajo. «El suelo donde se está construyendo el edificio de servicios esenciales se inscribió a nombre del Gobierno canario, las parcelas del centro de discapacidad se registraron a nombre del Cabildo de Tenerife, y otros solares fueron cedidos al Ayuntamiento cuando se hizo la reparcelación. Pero en La Gallega, se dejó todo ese suelo en tierra de nadie», apunta Rivero. Agrega que, seguramente, la mayor parte de las parcelas de La Gallega le corresponden al Consistorio.

Compromiso

La realidad es que, actualmente, La Gallega Alta cuenta con, aproximadamente, una decena de parcelas vacías y abandonadas, en las que crece a sus anchas la especie vegetal invasora rabo de gato y en las que nada se puede hacer. El concejal de Patrimonio Javier Rivero confía en que el Gobierno de Canarias ponga fin de manera urgente a esta situación, pues «se ha comprometido a llevar a cabo, a través de Gestur y de la Dirección General de Patrimonio, los trabajos de investigación, de depuración y de regularización de todo este suelo».

«Al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le corresponderá una buena parte de esta superficie. Y la destinaremos a aquellos usos dotacionales recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGO)», señala el edil.

Éste aprovecha para apuntar que a toda esta superficie pública «sin dueño» se suman otros 21.700 metros cuadrados , también de uso dotacional, que son propiedad de Gestur y en los que no se ha hecho nada. «En total, estamos hablando de 70.776 metros cuadrados de suelo dotacional sin utilizar». Esta superficie equivale a más de diez campos de fútbol.

590 viviendas

Por otra parte, resalta Rivero, en la parte alta de La Gallega también «hay mucho suelo residencial por desarrollar, en el que se puede construir viviendas». «En este caso las parcelas sí están registradas; lo que hace falta son inversiones e interés». En total, esta zona del Suroeste cuenta con 29.000 metros cuadrados de superficie en solares de uso residencial, de los que 21.000 son terrenos privados y el resto, 8.300, son públicos, gestionados por Visocan y Gestur. En estas parcelas se podrían construir unas 590 nuevas viviendas.

El concejal cuenta, con respecto al suelo residencial, que, hace unos veinte años, Gavisa y Gestur vendieron a promotores privados buena parte de las parcelas residenciales de La Gallega, que, en la actualidad, «están sin construir». Éstas podrían albergar unas 420 viviendas privadas, para las que, con el planeamiento vigente, «se puede obtener licencia de edificación sin problema y construir ya». Con respecto a las parcelas públicas, cuyos titulares son Visocan y Gestur, éstas podrían albergar unas 170 viviendas sociales públicas.

«El Suroeste de Santa Cruz de Tenerife es el suelo de las oportunidades de Tenerife. Este distrito cuenta con muchos metros cuadrados de superficie vacía que tenemos que aprovechar. Para ello, el Gobierno canario debe depurar y registrar las parcelas de uso dotacional que no tienen propietario, para poder intervenir en ellas, y Gestur y Visocan deben impulsar la construcción de más vivienda social en su suelo. Para las parcelas privadas de uso residencial, solo es necesario que los inversores y promotores muestren interés y construyan vivienda», concluye el concejal de Patrimonio y de Infraestructuras en Santa Cruz.