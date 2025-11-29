Santa Cruz reacciona ante el tirón de orejas de los artistas canarios: les pagará por embellecer la Rambla

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reaccionado al tirón de orejas que recibió a principios de noviembre por parte del sector del arte, con motivo de la convocatoria de la iniciativa Creadores Canarios con el Comercio Local, con la que el Consistorio busca artistas que embellezcan los locales vacíos de la Rambla y Salamanca. El pleno aprobó este viernes, 28 de noviembre, por unanimidad, una moción defendida por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, para que se pague a los participantes, pues la Sociedad de Desarrollo pretendía que éstos realizaran las obras de manera gratuita.

En concreto, el pleno ha acordado revisar las condiciones de participación de la iniciativa, incorporando honorarios mínimos para cada una de las personas creadoras seleccionadas, "de acuerdo con las recomendaciones del manual de buenas prácticas del sector de las artes visuales". Asimismo, la convocatoria Creadores Canarias con el Comercio Local establecerá "de forma explícita" que la producción de materiales, mantenimiento, reposición de las intervenciones, la instalación técnica y la colocación de la obra correrán a cargo de la empresa adjudicataria del servicio, nunca del artista.

También se acuerda que la cesión de derechos se encontrará limitada a los fines de promoción y difusión del programa, de la zona comercial y de las políticas de reactivación comercial de la Sociedad de Desarrollo, y que la cláusula de exención de responsabilidad se refiera a la garantía de originalidad. Además, la Sociedad de Desarrollo ha aceptado incluir en el jurado de esta iniciativa la participación de representantes del sector artístico y cultural organizado y de miembros de la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias (MSACC), así como de las asociaciones que la integran. Y se compromete a publicar el Manual de Buenas Prácticas profesionales en las artes visuales junto a la iniciativa Creadores Canarios por el Comercio Local en la publicación existente.

Esta acción, que consiste en la búsqueda de diez artistas para embellecer los locales vacíos, forma parte del Plan de Transformación de la Rambla y Salamanca que ha puesto en marcha el Ayuntamiento chicharrero.