Belén está en Chimisay Bajo

Veintidós belenes participan en el concurso que organiza Fiestas de Santa Cruz. De las cuatro modalidades, la reservada a asociaciones vecinales acapara la mayor inscripción, con nueve propuestas, seguida por vecinos particulares.

Cuentos de Navidad detrás de cada belén

Detrás de muchos casos se descubren cuentos de Navidad, como el caso del matrimonio formado por Miguel Ángel Alonso Méndez y María Remedios García Hernández. Ellos transforman el balcón de su casa cada año en Belén y renuncian a esta estancia durante un mes y medio que abarca el inicio del montaje hasta recoger todo.

Miguel Ángel recuerda que «desde niños estábamos siempre armando belenes. No eran como estos, porque no había medios, pero aquello ya era una fiesta».

Él y sus hermanos, cinco en total, montaban un nacimiento con figuras de plástico. En esa época el invento más revolucionario era que los Reyes Magos avanzaran sobre hilos de nailon. La estructura era un templete de madera colocado en el salón, con un cielo pintado a mano y algodón para imitar las nubes. El Niño Jesús dormía oculto bajo una guata hasta la noche del 24, cuando nace.

Remedios reconoce que en su casa también se montaban belenes, pero fue tras conocer a su marido cuando la tradición cobró dimensión de proyecto artesano.

El origen de un proyecto artesano

En 2004 se casaron y una amiga —empleada en la antigua Librería Católica, en la calle Serrano— les regaló su primer nacimiento de barro. Fue el origen del belén que hoy ocupa una estancia completa.

Un año después, en 2005, Miguel Ángel construyó la primera cueva del nacimiento con corcho blanco, moldeado y pintado a mano. Guarda incluso una foto del primer montaje: sencillo, humilde, pero lleno de ilusión. «Era pequeñito, pero ya se veía que a él le encantaba», recuerda su esposa.

Con el tiempo, las técnicas evolucionaron. Miguel Ángel había trabajado como sacristán en la iglesia de San Francisco, donde perfeccionó la técnica con la incorporación de innovación gracias al aprendizaje con Jesús Rodríguez. De aquella etapa se llevó métodos que aplicó al belén: uso de cartón para las primeras casas, tejas hechas a base de pliegues y mucha imaginación para suplir la ausencia de recursos.

Un belén vivo que crece cada año

Hoy, las casas del belén de su casa están fabricadas con corcho blanco, madera y pasta tipo aguaplast. Las barandillas son de madera, talladas una a una por él. Las puertas también. Cada año repinta las fachadas para que nada se repita «porque cada año es un belén nuevo», añade Miguel Ángel.

Actualmente reúnen más de 130 figuras de barro, muchas procedentes de talleres artesanos de Murcia y Sevilla. Miguel Ángel encarga algunas con trajes específicos: «A (la casa) Serrano le digo: quiero una figura con traje de El Hierro, otra con traje de La Palma… y me las mandan».

Desembarco 3D

En los últimos años también han incorporado piezas hechas con impresión 3D, un recurso cada vez más extendido entre belenistas ante el encarecimiento de las figuras tradicionales. Y pone de ejemplo unas minúsculas mariposas.

Si algo distingue al belén de este matrimonio es que es un belén vivo. No solo por sus múltiples escenas cotidianas, sino por los mecanismos que Miguel Ángel ha diseñado con sus propias manos: gallinas que picotean, un columpio en movimiento, un balancín, niños que escalan paredes y figuras que realizan acciones repetidas gracias a pequeños motores ocultos bajo el paisaje.

Un montaje que dura más de un mes

La estructura general se apoya en una base de hierro tubular que se conserva de un año para otro, pero las maderas se recortan cada Navidad. «Los huecos cambian —explica Miguel Ángel—. Si no vuelves a ponerlas en el mismo sitio, no sirven. Así que cada año toca cortarlas de nuevo». Ese proceso convierte el montaje en un trabajo de más de un mes: polvo, virutas, ruido, cables, enchufes y regletas en cada rincón de la habitación, precisa Remedios, mientras muestra lo que oculta la tela que sirve de faldón al belén.

Fue en 2009 cuando decidieron, por insistencia de amigos y familiares, presentar su belén al Concurso de Santa Cruz. «Él no quería protagonismo», recuerda Remedios. «Le daba corte que la gente entrara. Pero todos los que venían nos decían: apúntense, apúntense».

Miguel Ángel cuenta una anécdota curiosa: una vez los enviaron a un curso de belenismo en La Laguna. Cuando llegó, el sacerdote que lo impartía lo miró sorprendido y le dijo: «¿Tú qué haces aquí? ¡Si tú vienes a enseñar!». Ambos ríen al recordarlo.

Nuevas piezas cada Navidad

Cada año incorporan nuevas piezas. Entre las más recientes destacan dos mujeres mayores cuchicheando frente a la casa del gofio, una abuela con dos niños, a la que se suman las de ediciones anteriores: pastores con indumentaria tradicional, una pastora con el niño a la espalda y niños infantiles escalando paredes o la madre que da una nalgada a su hijo porque tiró el traje de mago.

El mercado es una de las joyas del conjunto: realizado por una artesana de Sevilla, reproduce con fidelidad puestos, cestas, frutas y alimentos. «Un aguacate miniatura te cuesta como uno real en el mercado», bromea Miguel Ángel... ¡seis euros la minifigurita! O la ristra de cebollas... a 35 euros.

El verdadero premio

El mayor premio para ellos no es el diploma del concurso, sino la visita del público. «A mí me gusta que vengan a verlo», dice Remedios. Lo que más valoran son las reacciones de los niños. «Son los que más se fijan», comenta ella. «Una niña una vez vio unas mariposas escondidas. ¡La única que las había visto! Ellos miran cosas que los mayores pasamos por alto».

«Un belén no se mira solo de frente. Como un cuadro, hay que verlo por los lados», cuenta Miguel Ángel Alonso, ajeno al interés de otros por ganar el concurso.