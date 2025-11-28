Vecinos de Anaga podrán acceder a internet por satélite por 30 euros al mes

El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, mantuvo un encuentro con representantes vecinales de Anaga en la sede de la Gerencia de Urbanismo para plantear una solución a la brecha digital que soportan los vecinos del Parque Rural: la falta de conectividad. Durante la reunión, Tarife expuso las alternativas técnicas, administrativas y económicas que existen actualmente para llevar internet a un territorio donde la dispersión poblacional y la orografía dificultan el despliegue de infraestructuras.

Entre las dos alternativas, el también primer teniente de alcalde de la capital puso sobre la mesa la opción de contratar la conexión por satélite, que supondría un desembolso para cada vecino de 30 euros al mes acogiéndose a un plan promovido por el Gobierno de España. Eso sí, los residentes deben verificar que se encuentran dentro de la zona azul a la que llega actualmente la señal de Hispasat o, en su defecto, remitir un escrito al Ejecutivo central solicitando habilitar la cobertura en esa área.

Un miembro de la directiva de Taborno planteó que, más que dirigir cada vecino un escrito, sería más eficaz que desde el Ayuntamiento o desde el Distrito de Anaga se solicite al Gobierno nacional cobertura para los asentamientos rurales del Parque Rural de Anaga.

Demandas vecinales

El portavoz vecinal de Afur, David Amador, alertó de la necesidad de garantizar la cobertura de telecomunicaciones en caseríos del Parque Rural como Chamorga y propuso la instalación de puntos de emergencia al pie de la carretera para los automovilistas que requieran ayuda.

La presidenta de la asociación de mayores de Roque Negro recordó que en la carretera del Parque Rural se procedió al tendido de fibra, si bien su uso quedó reservado al ámbito interadministrativo y no para los vecinos de la Reserva.

Tarife reconoció desde el inicio de la reunión la dificultad que encuentran las operadoras para invertir en un entorno tan complejo como Anaga. El concejal centró buena parte de la explicación en la alternativa que los técnicos consideran más factible en estos momentos: internet vía satélite, una tecnología que en los últimos años se ha abaratado y perfeccionado.

Las dos alternativas

El principal proveedor en áreas rurales de Europa es Starlink, capaz de ofrecer velocidades de entre 50 y 150 megas, con instalación sencilla y cuotas que oscilan entre 29 y 40 euros al mes. Aunque el equipamiento cuesta 349 euros, en ocasiones este coste se reduce.

La alternativa más ventajosa para los residentes es el Programa Único, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y financiado con fondos europeos Next Generation, con entre 100 y 200 megas garantizados y una cuota de 30 euros al mes. El Ayuntamiento se ofreció a ayudar a los vecinos mayores o con dificultades digitales. Tarife aclaró que el satélite no es adecuado para videojuegos en línea por la latencia, pero sí es funcional para la mayoría de los servicios convencionales.

Lo que paga el vecino es el acceso a internet, no una plataforma –que, en su caso, deberá contratar aparte–. «No podemos prometer fibra para todos los caseríos mañana, porque sería engañarles. Pero sí podemos facilitarles una solución digna, asequible y subvencionada desde ya», se comprometió Tarife ante los representantes vecinales de Anaga.