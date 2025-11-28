Santa Cruz intenta dar vida a la zona del Castillo Negro: licitará los restaurantes cerrados y okupados

Ante el estado de abandono en el que se encuentra el entorno del Castillo Negro, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento ha decidido hacerse cargo de los dos restaurantes situados en la zona, los cuales pertenecían a la Sociedad Parque Marítimo y que llevan ya varios años cerrados. El Consistorio chicharrero los ha inscrito como bienes de su propiedad con el fin de poder licitar la concesión de estos locales, para que dos empresas se encarguen de su explotación. Pero antes, la Corporación local tendrá que conseguir que las más de seis personas que han ‘okupado’ estos establecimientos los abandonen.

Así lo anuncia el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, quien informa de que el Ayuntamiento de Santa Cruz iniciará un proceso, vía judicial, de recuperación posesoria, para poder desalojar estos locales. «Se intentó llegar a un acuerdo a través del área de Atención Social; algunas personas se fueron pero otras se niegan a abandonar los establecimientos. Por lo tanto, no nos queda otro remedio que acudir a la Justicia», comenta el concejal.

Uno de los locales abandonados situados en la zona del Castillo Negro. / María Pisaca

Éste indica que una vez que se consiga que los locales estén vacíos, el Consistorio capitallino procederá a licitar la explotación de los mismos, para que se vuelva a desarrollar en ellos la actividad de restaurante, a través de una concesión municipal. «Nuestra intención es que esta zona de la ciudad, situada junto al mar, entre el Auditorio y el Parque Marítimo, vuelva a tener vida», añade Rivero. La previsión es que la gestión de estos restaurantes se saque a concurso público el próximo año.

Situación actual

Este ámbito de la capital, a pesar de su privilegiada ubicación, de sus amplios espacios libres y de contar con dos elementos históricos, que son el Castillo Negro y la Casa de la Pólvora, se ha convertido en un lugar abandonado, sucio y desaprovechado.

Pasado

Hace algunos años, éste fue un lugar de moda en Santa Cruz para el ocio nocturno, pues contaba con una terraza de verano, y para disfrutar de la gastronomía, pues los dos restaurantes estaban abiertos. Sin embargo, en la actualidad, se ha transformado en un rincón ideal para personas sin hogar, que han ‘okupado’, con enseres y pertenencias, los dos locales vacíos.

Usos

Por ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz, según apunta el concejal de Patrimonio e Infraestructuras, está buscando la manera de recuperar este espacio, de darle vida. Ya se había anunciado que el Cabildo y el Consistorio chicharrero estaban estudiando la posibilidad de incorporar esta zona al Distrito de las Artes, para dotarla de actividad musical y de danza al aire libre, de forma habitual.

Eso por una parte y por otra, y según lo ha anunciado Javier Rivero, el Ayuntamiento hará todo lo posible para que los dos restaurantes vuelvan a abrir sus puertas, «generando economía, empleo y dinamización a esta zona».