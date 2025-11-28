Santa Cruz retoma la idea de crear una cátedra que estudie y ponga en valor el Carnaval

El Ayuntamiento de Santa Cruz retoma la creación de la Cátedra del Carnaval en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL), una iniciativa que se reactivará tras la propuesta presentada por la concejal socialista Matilde Zambudio y debatida este viernes en el pleno municipal.

Historia de la iniciativa

La creación de una cátedra ya fue planteada por el Aula de Cultura del Carnaval bajo la presidencia de Pedro Mengíbar, en la etapa en la que Gladis de León estuvo al frente del Organismo Autónomo de Fiestas, aunque no llegó a materializarse.

Acuerdo transaccional y líneas de trabajo

La propuesta socialista derivó en un acuerdo transaccional con el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, que permitirá avanzar en varias líneas de trabajo como investigación, documentación y protección del acervo histórico y cultural de la fiesta. El texto aprobado contempla que el Ayuntamiento impulse un equipo multidisciplinar encargado de estudiar, fomentar y divulgar las tradiciones y la evolución del Carnaval.

Reactivación de la cátedra universitaria

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reactivación de la cátedra universitaria, que se desarrollará junto a la ULL con el objetivo de convertirla en un espacio académico estable dedicado al análisis de las manifestaciones culturales, sociales y artísticas que conforman la identidad del Carnaval.

Colaboración y protección del Carnaval

Se plantea que el equipo de trabajo y la futura cátedra colaboren para determinar la mejor fórmula de protección y difusión del Carnaval como patrimonio inmaterial.

Retos y visión municipal

El pleno retoma así un asunto tan recurrente como la industria del Carnaval, si bien el concejal de Fiestas advirtió —tras el congreso internacional sobre la empleabilidad de las carnestolendas— que otorgar protección a esta manifestación como Bien de Interés Cultural (BIC) podría suponer una pérdida de control desde el Ayuntamiento. De ahí la idea de buscar otras vías para preservar la esencia del Carnaval.