Un nuevo aparcamiento en Santa Cruz: ya están disponibles 85 plazas gratuitas en un solar de La Rosa

El nuevo aparcamiento del céntrico barrio de El Toscal, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ya está abierto. Ubicado en la parcela en la que se encontraban las antiguas cocheras, entre las calles de La Rosa y San Martín, ofrece 85 plazas "gratuitas" de estacionamiento, con un uso provisional, según lo destaca el Ayuntamiento chicharrero. Del total, 64 plazas son para coches y 21 para motos.

Pero la actuación en este solar, que el Consistorio compró al grupo Coral Homes por tres millones de euros, puede que no finalice con la puesta en marcha de estas plazas. Debido a que la obra de remodelación y mejora de la calle de La Rosa, que se sigue ejecutando, ha supuesto la eliminación de casi 200 aparcamientos, el Ayuntamiento estudia la instalación en esta parcela, en el próximo mandato, de un parking en altura, que sería de pago y que contaría con unas 180 plazas.

Plazos

De momento, se pone a disposición de los ciudadanos en La Rosa estas 85 plazas, "cumpliendo así el compromiso de la Corporación local de dotar a esta zona de nuevos estacionamientos", según lo indica el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez. Recuerda que el acondicionamiento de este solar se inició en 2023, con el que se habilitaron, en un principio 36 plazas. El derribo de las antiguas cocheras se produjo en julio de este año, lo que ha permitido llegar hasta las 85 plazas. Los trabajos han supuesto una inversión de 235.000 euros.

Nuevo aparcamiento en la calle de La Rosa. / El Día

"Con esta actuación se ha pretendido crear aparcamientos en superficie que satisfagan, la necesidad de estacionamientos en esta zona de El Toscal, dando respuesta a una demanda de los vecinos de este barrio y de todo el municipio", ha manifesto el alcalde.

Otros proyectos

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, recuerda que el Ayuntamiento de Santa Cruz continúa trabajando en otros dos proyectos para incrementar los estacionamientos en El Toscal, que se sumarán a éstos de la calle de La Rosa. Uno de ellos es el parking subterráneo previsto en el entorno de la Casa Pisaca, de 305 plazas, "cuyo anteproyecto se está elaborando".

La segunda actuación es la correspondiente al parking de Almeyda, que se ubicaría en la calle San Isidro y que contaría con 600 plazas, aunque, y según lo reconoce el edil, la ejecución de este proyecto "es mucho más complicada".