Vuelve la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos a Santa Cruz de Tenerife: fechas, horario y todo lo que no te puedes perder
El evento reunirá establecimientos de la zona con el objetivo de promover el producto local
Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir de por segunda vez una de las citas gastronómicas más esperadas. El sábado 29 de noviembre, el Parque La Granja volverá a convertirse en un escenario de sabores, vino y música con la II Edición de la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos, un evento que se celebrará de 18:00 a 00:00 horas en el que se reúnen la restauración y las bodegas para poner en valor el producto local.
Organizada por el Distrito Salud-La Salle y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, la feria busca impulsar el consumo de proximidad y rendir homenaje a la gastronomía chicharrera mediante una propuesta repleta de actividades.
Cinco Denominaciones de Origen y 12 bodegas participantes
La degustación de vino será uno de los grandes atractivos de la feria. En esta edición participan 12 bodegas que pertenecen a las cinco Denominaciones de Origen de Tenerife:
DO Abona
- Bodega Mencey Chasna
- Bodega Lagar de Chasna
- Bodega Cumbres de Abona
- Bodega Reverón
DO Islas Canarias
- Bodega Gallo & Quíquere Wines
- Bodega El Sitio
DO Valle de La Orotava
- Bodega Atlante
- Bodega La Haya
DO Tacoronte-Acentejo
- Bodega Linaje del Pago
DO Güímar
- Bodega Comarcal Valle de Güímar
- Bodega La Vera
Stands con tapas tradicionales e innovadoras
Además del vino, la feria contará con 27 stands gastronómicos donde restaurantes, tascas y cafeterías del distrito ofrecerán tapas creativas y tradicionales, elaboradas con productos locales y pensadas para maridar con los vinos tinerfeños.
Esta segunda edición vuelve a repetir una de las actividades más populares, el photocall oficial del evento. Quienes participen compartiendo su foto con el hashtag #VinosyTapasSaludLaSalle podrán participar en el sorteo de distintos regalos relacionados con el comercio local.
Música en directo para amenizar la noche
La feria también incorpora una amplia programación musical que amenizará la velada con diferentes estilos y actuaciones:
- 18:00 h – DJ Kike
- 18:30 h – Orquesta La Sabrosa (tributo a Juan Luis Guerra, 1h 30 aprox.)
- 20:15 h – Los Vándalos
- 21:45 h – DJ Tay DLeon
- 22:45 h – Melocos (1h 15 aprox.)
- 00:00 h – Cierre del evento
Un cartel que combina diferentes estilos musicales y sesiones de DJ para mantener el ambiente festivos durante todo el evento
Un evento pensado para apoyar al comercio local
La Feria Gastronómica de Tapas y Vinos se consolida como una de las iniciativas que busca apoyar a las empresas del Distrito Salud-La Salle y celebrar la riqueza de los productos de Tenerife en un ambiente festivo que atrae a miles de personas.
El acceso es libre, las consumiciones tendrán precios populares y la experiencia está diseñada tanto para residentes como para quienes visitan Santa Cruz de Tenerife en estas fechas.
