Vuelve la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos a Santa Cruz de Tenerife: fechas, horario y todo lo que no te puedes perder

Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir de por segunda vez una de las citas gastronómicas más esperadas. El sábado 29 de noviembre, el Parque La Granja volverá a convertirse en un escenario de sabores, vino y música con la II Edición de la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos, un evento que se celebrará de 18:00 a 00:00 horas en el que se reúnen la restauración y las bodegas para poner en valor el producto local.

Organizada por el Distrito Salud-La Salle y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, la feria busca impulsar el consumo de proximidad y rendir homenaje a la gastronomía chicharrera mediante una propuesta repleta de actividades.

Cinco Denominaciones de Origen y 12 bodegas participantes

La degustación de vino será uno de los grandes atractivos de la feria. En esta edición participan 12 bodegas que pertenecen a las cinco Denominaciones de Origen de Tenerife:

DO Abona

Bodega Mencey Chasna

Bodega Lagar de Chasna

Bodega Cumbres de Abona

Bodega Reverón

DO Islas Canarias

Bodega Gallo & Quíquere Wines

Bodega El Sitio

DO Valle de La Orotava

Bodega Atlante

Bodega La Haya

DO Tacoronte-Acentejo

Bodega Linaje del Pago

DO Güímar

Bodega Comarcal Valle de Güímar

Bodega La Vera

Stands con tapas tradicionales e innovadoras

Además del vino, la feria contará con 27 stands gastronómicos donde restaurantes, tascas y cafeterías del distrito ofrecerán tapas creativas y tradicionales, elaboradas con productos locales y pensadas para maridar con los vinos tinerfeños.

Esta segunda edición vuelve a repetir una de las actividades más populares, el photocall oficial del evento. Quienes participen compartiendo su foto con el hashtag #VinosyTapasSaludLaSalle podrán participar en el sorteo de distintos regalos relacionados con el comercio local.

Música en directo para amenizar la noche

La feria también incorpora una amplia programación musical que amenizará la velada con diferentes estilos y actuaciones:

18:00 h – DJ Kike

18:30 h – Orquesta La Sabrosa (tributo a Juan Luis Guerra, 1h 30 aprox.)

(tributo a Juan Luis Guerra, 1h 30 aprox.) 20:15 h – Los Vándalos

21:45 h – DJ Tay DLeon

22:45 h – Melocos (1h 15 aprox.)

(1h 15 aprox.) 00:00 h – Cierre del evento

Un cartel que combina diferentes estilos musicales y sesiones de DJ para mantener el ambiente festivos durante todo el evento

Un evento pensado para apoyar al comercio local

La Feria Gastronómica de Tapas y Vinos se consolida como una de las iniciativas que busca apoyar a las empresas del Distrito Salud-La Salle y celebrar la riqueza de los productos de Tenerife en un ambiente festivo que atrae a miles de personas.

El acceso es libre, las consumiciones tendrán precios populares y la experiencia está diseñada tanto para residentes como para quienes visitan Santa Cruz de Tenerife en estas fechas.