Una edil del PP de Santa Cruz llora al defender ante Vox una moción contra la violencia a la mujer

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife volvió a votar en contra este viernes, 28 de noviembre, en el pleno, de una moción consensuada entre CC, PP y el PSOE para luchar contra la violencia machista desde la prevención, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La posición de la formación ultraderecha provocó la indignación del resto de los partidos políticos del Consistorio chicharrero e, incluso, la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, no pudo evitar emocionarse y llorar al intentar defender esta moción ante Vox, cuando leyó los nombres de algunas de las mujeres que han perdido la vida en los últimos meses debido a la violencia machista.

Con esta moción, que fue aprobada con los votos a favor de CC, PP, PSOE y el edil no adscrito Juan Manuel Hermoso, el Consistorio chicharrero insta al Gobierno de Canarias, a los Cabildos y al restos de ayuntamientos a reforzar las acciones contra la violencia de género; ratifica su "compromiso firme" con la lucha contra la violencia de género en todas sus formas y expresiones; y acuerda continuar apoyando y ampliando las iniciativas municipales de sensibilización, coeducación y educación en igualdad, especialmente aquellas dirigidas a la infancia, adolescencia y juventud de Santa Cruz de Tenerife.

Medidas

Asimismo, la Corporación local se compromete a colaborar de manera activa y sostenida con el tejido asociativo del municipio, colectivos feministas, entidades sociales, ONGs y profesionales que trabajan en Santa Cruz en la prevención, detección y atención a las víctimas de violencia machista, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad anual de las subvenciones y evitar que se repitan retrasos que comprometan la labor de las entidades especializadas. También insta al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España a garantizar la ejecución íntegra de los fondos del Pacto de Estado, asegurando que los Ayuntamientos reciban los recursos necesarios en tiempo y forma.

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, alegó que esta moción responde únicamente a un "marco ideológico", que es, según esta formación política, "incapaz de proteger a las mujeres". Gómez indicó que las políticas que se aplican actualmente no están solucionando este grave problema. Criticó que entre las acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz se incluya una campaña dirigida a los menores en los colegios para "hablarles sobre la violencia machista, cuando los niños no entienden ni que es la violencia". Para Vox, las medidas que se están aplicando en la actualidad son "inútiles" porque las mujeres siguen muriendo.

El grupo de Gobierno, formado por CC y PP, denunciaron que Vox sólo critique las políticas contra la violencia machista y que no aporte ninguna solución "para evitar la muerte de tantas mujeres".