Los diseñadores aprenden a soldar sus trajes de reinas del Carnaval

Dieciséis diseñadores y estudiantes del mundo de la confección se inician estos días en la soldadura de las estructuras que sostienen los trajes de reinas del Carnaval, en una iniciativa del Cabildo de Tenerife a través de la Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede). La propuesta busca profesionalizar el sector del diseño del Carnaval y fortalecer las capacidades técnicas de quienes participan en la creación de las fantasías, mientras el responsable del área, Efraín Medina, impulsa la consolidación de la industrialización de la fiesta de la máscara, pasando de la teoría a la acción.

Formación práctica en Femete

La formación, impartida en las instalaciones de la Federación Provincial de Empresarios del Metal (Femete), reúne a dieciséis participantes vinculados al diseño y la artesanía del Carnaval. Con una duración de 20 horas presenciales, el curso responde a la creciente demanda de perfiles especializados en soldadura dentro del sector creativo y busca dotar a los asistentes de autonomía y habilidades técnicas para afrontar con seguridad sus proyectos.

Participantes destacados

Entre los participantes destacan los diseñadores Jordán Torres Hernández, Eduardo Quintero Martín, Cristian Santana Lugo, Víctor Díaz y José Santana, quienes comparten experiencias con alumnos de los centros Las Indias y Fernando Estévez, entre otros.

Aprendizaje para todas las generaciones

Víctor Díaz, artesano y cerrajero con más de 35 años de experiencia, valora la utilidad de la formación tanto para veteranos como para nuevas generaciones. «Aunque lleves 40 años en la cerrajería, siempre hay trucos que te ayudan», señala. Destaca que el curso permite a los jóvenes diseñadores descubrir cómo se construye un espaldar, un tocado o cualquier estructura básica. «Es otra opción para abrirse al mercado y para que los chicos vean de primera mano cómo se trabaja este mundo».

Experiencia enriquecedora

Cristian Santana, uno de los diseñadores reconocidos del grupo, considera el curso un paso decisivo en su formación profesional. «Aprendemos a soldar desde cero, conociendo a fondo las máquinas, las técnicas y las distintas formas de trabajar el cuadradillo. Además, realizamos muchas actividades en equipo, lo que enriquece aún más el aprendizaje», afirma.

Autonomía y ahorro para diseñadores

Jorán Torres, diseñador y director de galas del Norte de Tenerife con más de treinta años de experiencia en la fabricación de Carnaval, define el curso como una oportunidad única para reforzar la autonomía de los diseñadores. «Esta formación representa un ahorro económico importante al reducir la dependencia de terceros para elaborar las bases de las fantasías», explica. En su opinión, el curso debería repetirse y ampliarse para llegar a más profesionales.

Valoración de nuevos talentos

José Santana, diseñador emergente, también valora positivamente la iniciativa. «Pensaba que sería más difícil, pero la formación te ayuda a aprender la técnica y la parateología, y te permite solucionar pequeños problemas por ti mismo si surge la necesidad», asegura. Santana destaca la autonomía que le otorga la experiencia para intervenir directamente en la construcción de estructuras y elementos de fantasía. Aunque considera que el curso podría tener mayor duración para profundizar en otras técnicas, lo califica como muy enriquecedor.

Apoyo institucional

El consejero insular de Empleo, Efraín Medina, subraya la importancia estratégica de la iniciativa, destinada a diseñadores, artesanos o personas que quieran incorporarse al mundo del Carnaval, para que dispongan de herramientas que les permitan trabajar el conjunto de una fantasía. Desde Femete, el presidente Juan Antonio Jiménez Arranz celebra la puesta en marcha de este curso pionero y destaca que la soldadura es un oficio cada vez más demandado en diversos sectores, reforzando así la conexión entre formación, creatividad y empleo.

Consolidación de la industria creativa

Los diseñadores adquieren conocimientos técnicos y se familiarizan con herramientas que consolidan la industria creativa del Carnaval en un sector que combina arte, espectáculo y tradición.