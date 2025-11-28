Adjudicada la finalización de dos tramos de la anhelada carretera Ofra-El Chorrillo

El Gobierno de Canarias ha adjudicado la finalización de dos tramos de la carretera Ofra-El Chorrillo, por la que el municipio de Santa Cruz de Tenerife lleva esperando casi 30 años. Se encargará de la ejecución de los trabajos la empresa Señalizaciones Villar, que supondrán un coste de más de 6,5 millones de euros.

En concreto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha propuesto la adjudicación provisional de las obras de finalización de los tramos B y C del enlace Ofra–El Chorrillo. El Gobierno destaca que ésta es una actuación estratégica destinada a mejorar la movilidad en el entorno metropolitano de Tenerife.

Esta obra conectará el barrio de Ofra con El Draguillo, atravesando la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y finalizando en el enlace con la TF-2 (conexión entre la autopista del Sur y La Laguna). A diferencia del tramo A, la ejecución de estos tramos será más sencilla, ya que la infraestructura principal, el puente sobre el Barranco del Muerto, está ya construida, según lo indican fuentes del Ejecutivo canario.

Participaron en la licitación de esta obra un total de 11 empresas. "Señalizaciones Villar ha obtenido la mejor valoración global del proceso, situándose como la propuesta con mayor puntuación técnica frente al resto de licitadores", indican fuentes de la citada consejería.

Ésta resalta que esta actuación, que formaba parte del convenio anterior, se pudo incorporar al actual Convenio de Carreteras 2018-2027 tras la firma de una adenda, "con el objetivo de continuar con los trámites necesarios para su ejecución".

La construcción de la carretera Ofra-El Chorrillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se inició hace ya 28 años. Esta vía comienza en el barrio de Ofra, a la altura de la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y termina en el barrio de El Draguillo, a la altura del enlace con la carretera TF-2.

Tramos

El tramo B discurre entre la glorieta Moraditas y la glorieta que permite la conexión con el barrio de San Matías y la calle El Abandono. El tramo C abarca la glorieta San Matías y la conexión con la carretera TF-2. Faltaría por ejecutar el tramo A, entre Las Moraditas y la avenida de Los Príncipes, y el enlace de Añaza con la TF-2, una actuación más complicada, que incluiría la construcción de un viaducto sobre el barranco de Los Moriscos.

Antecedentes

La carretera Ofra-El Chorrillo es un tramo más del proyecto más amplio denominado TF-5.Tramo Avenida Tres de Mayo-Guajara. El Gobierno de Canarias ha admitido que el expediente de la vía Ofra-El Chorrillo ha sido particularmente complejo. Los trabajos se iniciaron en 1997, pero esta actuación se ha visto paralizada en varias ocasiones por problemas administrativos y presupuestarios.

Objetivo

El objetivo final, cuando se concluyan los tres tramos, es abrir una conexión directa entre la TF-1 (autopista del Sur), la TF-2 (conexión Sur-Norte por Añaza y Santa María del Mar) y la TF-5 (autopista del Norte), que está previsto que se convierta en la segunda vía de penetración en la capital tinerfeña desde el Sur, ya que permitirá descongestionar en gran parte la carga de tráfico de esa autovía en su entrada a la ciudad.