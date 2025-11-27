Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos

Los tuk tuk 'aterrizan' en Santa Cruz de Tenerife. Esta nueva actividad turística comenzará a operar la próxima semana en la capital chicharrera, aunque ya desde este jueves, 27 de noviembre, se realizarán recorridos "solidarios" con diferentes ONG (organizaciones no gubernamentales), como Amate, la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife. Así lo anuncia la empresa Toke Tuk Canarias, que informa de que, en un principio, se utilizarán cinco vehículos, los cuales tienen capacidad, cada uno, para cuatro personas más el conductor.

Los tuk tuk de Santa Cruz ofrecerán tres rutas turísticas "cerradas", de una, dos y tres horas. Con la primera, estos pequeños vehículos motorizados de tres ruedas, abiertos por los lados, recorrerán la plaza de España, la zona del Auditorio y Parque Marítimo, la avenida Tres de Mayo, La Salle, la Rambla, el parque García Sanabria y El Pilar, entre otros puntos de la ciudad. Con la segunda ruta, al primer trayecto se sumarán las zonas del Mercado Nuestra Señora de África, del MUNA, de Ifara, de Salamanca y de la plaza Weyler. Y con la tercera, el tuk tuk también llegará hasta San Andrés y la playa de Las Teresitas.

Las reservas se podrán realizar, "siempre con 24 horas de antelación", desde la primera semana de diciembre a través de la página web toketukcanarias.com. Los precios del alquiler de estos vehículos oscilarán entre los 100 y los 250 euros. Para los residentes, se establece un descuento del 30% en todas las rutas. La empresa, que indica que ya ha establecido acuerdos con turoperadores, destaca que los tuk tuk contarán con un sistema de audioguía en varios idiomas, que dispondrá de pantalla y sonido. Asimismo, señala que su intención es extender el servicio a los municipios de Arona, Puerto de la Cruz y La Laguna, en la Isla de Tenerife, y a Las Palmas, en la isla de Gran Canaria.

"No es un taxi"

Toke Tuk Canarias aclara, ante las denuncias realizadas por algunos taxistas, que no se trata de un servicio de taxi, "pues no operamos por demanda ni realizamos recogida de clientes en la vía pública". "Este servicio consiste en el desarrollo de experiencias turísticas mediante rutas cerradas, accesibles únicamente bajo reserva previa, promoviendo la movilidad eléctrica, el ocio responsable y la innovación turística".

Uno de los tuk tuk que prestarán este servicio turístico en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Características

Los vehículos empleados, con los que se han estado realizando pruebas por las calles de Santa Cruz en las últimas semanas, son tuk tuks 100% eléctricos, homologados y regulados por la Unión Europea, y "circulan a menos de 40 kilómetros por hora". "Por sus características técnicas y de operación, no requieren autorización especial para circular y operar", matiza la empresa.

La empresa destaca que se inicia la actividad con 12 contrataciones, priorizando a personas en situación de desempleo. "Nuestra previsión es duplicar la plantilla en 2026 gracias al crecimiento esperado del sector turístico".

Trámites

Para el desarrollo de la actividad, Toke Tuk Canarias señala que el pasado 18 de septiembre presentó al Ayuntamiento de Santa Cruz la memoria técnico-operativa del proyecto, donde se solicitaron paradas específicas. Ante esta solicitud no se ha recibido respuesta alguna por parte del Consistorio chicharrero, por lo que la actividad de los tuk tuk comenzará a operar sin paradas. Los clientes se recogerán y dejarán en hoteles, en "espacios privados".

Asimismo, el 20 de noviembre la empresa presentó una declaración responsable, acompañada de certificado técnico, comunicando oficialmente el inicio de actividad como servicio turístico urbano sostenible con vehículos eléctricos tipo tuk tuk.

Desde el Ayuntamiento de la capital tinerfeña se indica, a través del concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, que aún no se ha dictado una resolución al respecto porque se está analizando la documentación. Eso sí, el edil asegura que ésta se comunicará en estos días.