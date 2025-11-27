Santa Cruz de Tenerife facilitará servicios de peluquería, estética y podología a los mayores que vivan solos

Santa Cruz de Tenerife facilitará servicios de peluquería, estética y podología, entre otros, a las personas mayores de 70 años que vivan solas. El Ayuntamiento chicharrero y el Cabildo han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha en la capital el denominado Servicio de Atención Integral para la Permanencia en el Hogar, un recurso especializado que "busca garantizar el bienestar y la autonomía de las personas mayores dentro de su propio domicilio", según lo explica la edil de Atención Social, Charín González (CC).

En Santa Cruz de Tenerife, para poder acceder a este recurso, los usuarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos: tener 70 años o más, haber residido en Tenerife de manera continuada durante los dos años previos, estar empadronados en Santa Cruz, presentar "situación de fragilidad", y vivir solos o con "convivientes con limitaciones". Los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), acompañándola de la documentación necesaria para la valoración previa de acceso al servicio.

Plan de intervención social

Según informa González, las personas beneficiarias del programa tendrán acceso a un conjunto de servicios y suministros "orientados a mejorar su bienestar social, su autonomía personal y su calidad de vida". Entre las prestaciones contempladas se incluye un bloque de servicios de acción social, que abarca desde la elaboración de un plan de intervención social individualizado hasta labores de información y asesoramiento especializado, apoyo en la gestión documental y coordinación con los distintos servicios sociales y sanitarios.

Cuidado personal

Asimismo, se ofrecerán servicios de apoyo al cuidado personal, entre los que destacan peluquería, estética, podología y acompañamiento para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, con especial atención al fomento del autocuidado. El programa también incorpora servicios destinados a favorecer la permanencia y el mantenimiento de la vivienda, así como acciones orientadas al fomento de la salud y la prevención de enfermedades.

Servicios complementarios

Además, y siempre en función de lo establecido en cada plan de intervención, se podrán activar otros servicios complementarios, como la provisión de alimentación, lavandería, pequeños arreglos y reparaciones en el hogar o transporte para facilitar desplazamientos esenciales, añade la concejala.

"Nuestro objetivo es acompañar, prevenir y fortalecer la autonomía de las personas mayores, siempre respetando sus decisiones y su derecho a permanecer en el hogar", apunta la concejala. Ésta resalta que Santa Cruz tiene una población envejecida y diversa, por lo que este programa, agrega, "nos permite atender de manera especializada a quienes viven solos, presentan fragilidad social o necesitan un seguimiento continuado para mantenerse integrados en la comunidad".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con esta iniciativa se persigue que las personas mayores puedan vivir donde se sientan más seguras y acompañadas,en sus hogares. "Con este convenio damos un paso firme hacia un modelo de atención más humano, preventivo y cercano, que evita ingresos innecesarios en centros y qie garantiza que nadie esté solo cuando más apoyo necesita".