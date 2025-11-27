Maldita Nerea dará un concierto gratuito en el Gastro Navidad Market Fest de Santa Cruz de Tenerife

Maldita Nerea se incorpora al cartel del Gastro Navidad Market Fest 2025, un evento que combina música en directo, gastronomía local y ocio familiar y que se celebrará del 13 de diciembre al 6 de enero en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. El grupo ofrecerá su concierto el sábado 3 de enero, dentro de una programación que convertirá la capital tinerfeña en uno de los principales referentes del ocio navideño en Canarias.

Con más de dos décadas de trayectoria, Maldita Nerea se ha consolidado como uno de los proyectos más sólidos del pop español. Liderada por Jorge Ruiz, la banda ha construido una identidad musical marcada por letras optimistas, mensajes positivos y una fuerte conexión emocional con el público. Canciones como 'El secreto de las tortugas', 'Tu mirada me hace grande', 'No pide tanto idiota' o 'Perdona si te llamo' amor forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

El concierto de Maldita Nerea se enmarca en una programación que apuesta por una propuesta artística variada, concebida para todos los públicos y que refuerza el carácter cultural y social del Gastro Navidad Market Fest como espacio de convivencia y celebración durante las fiestas.

Un espacio navideño para la cultura y la gastronomía

El Gastro Navidad Market Fest transformará la Plaza de España en un escenario al aire libre donde la música en directo se combina con una cuidada selección de oferta gastronómica, protagonizada por productores y restauradores locales. El evento también incluirá actividades culturales, iniciativas de dinamización comercial y propuestas orientadas al ocio familiar.

Esta iniciativa persigue impulsar el comercio de proximidad, fortalecer el tejido económico de Santa Cruz de Tenerife y ofrecer una experiencia navideña diferenciada tanto a residentes como a visitantes.

Entidades colaboradoras

El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Islas Canarias – Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), Turismo de Islas Canarias, Comercio de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Programación y novedades

La programación completa del Gastro Navidad Market Fest 2025 estará disponible próximamente en la web oficial www.gastronavidad.es y en el perfil de Instagram @gastro_navidad_market, donde se publicarán todas las actualizaciones y próximos artistas confirmados.