Santa Cruz de Tenerife se llena de cruceros

El puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge este jueves a cinco espectaculares cruceros, una operativa que ha traído en torno a 12.000 visitantes a bordo de los buques AIDACosma, Amadea, Ventura, Costa Fascinosa y Hamburg, que permanecerán atracados a lo largo del día en la dársena capitalina.

La llegada simultánea de estos cinco cruceros supone un importante impulso económico para la isla, incrementando el movimiento en comercios, restauración, transporte, excursiones y servicios turísticos, especialmente en plena campaña de invierno.

Además, en el mes de diciembre se esperan dos nuevas jornadas de máxima afluencia, con otros cinco cruceros coincidiendo en puerto los días 19 y 28 de diciembre.

Los cruceros

AIDACosma

Es un buque de la compañía AIDA Cruises, consignado por A. Pérez y Cía. Entró en servicio en 2008, con una capacidad máxima de 3574 pasajeros y 1205 tripulantes.

Construido en 2021, posee una eslora de 337 metros. Cuenta con 2.732 camarotes y capacidad para albergar a más de 6.000 pasajeros. su salida está prevista a las 22:00 horas.

Amadea

El buque Amadea, de Phoenix Reisen, consignado por Miller y Cía, cuenta con una eslora de 193 metros y manga de 27 metros.

Cuenta con 309 camarotes y capacidad para unos 600 pasajeros, además de 280 tripulantes. Partirá del puerto tinerfeño a las 23:00 horas.

Ventura

Ventura es un buque de P&O Cruises, consignado por A. Pérez y Cía.. Tiene una eslora de 289 metros y 36 metros de manga.

Su salida está prevista a las 17:00 horas con destino a Funchal (Portugal).

Crucero Ventura. / E. D.

Costa Fascinosa

Este crucero de Costa Crociere, consignado por A. Pérez y Cía., tiene una eslora de 290 metros.

Cuenta con 1.508 camarotes, capacidad para 3.800 pasajeros y 1.110 tripulantes. Saldrá del puerto de Santa Cruz a las 19:00 horas.

Hamburg

El Hamburg es un buque de Plantours Kreuzfahrten, consignado por Incargo, con una eslora de 145 metros.

Su partida del muelle tinerfeño está prevista a las 23:00 horas.