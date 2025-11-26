El restaurante China amenaza con denunciar al Ayuntamiento de Santa Cruz por las obras de la avenida de Anaga

El restaurante China, ubicado en la avenida de Anaga desde hace más de 60 años, advierte de que emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no se establecen «medidas urgentes correctoras» por las obras que se están llevando a cabo en el paseo peatonal.

El encargado de este establecimiento, Javier Lu Sin, denuncia que el cierre del acceso habitual al restaurante, provocado por la ejecución del proyecto de transformación de la avenida de Anaga, está ocasionado a este negocio un «perjuicio económico directo, grave o inmediato».

«Esta situación ha agravado el descenso de la clientela que ya empezamos a notar desde el inicio de las obras, en el mes de julio. Pero ahora, además, los trabajos están provocando la nula visibilidad del local, la imposibilidad de acceso directo, la falta de aparcamiento, y la acumulación de polvo y suciedad».

El restaurante pide que se tomen medidas que permitan al negocio continuar con su actividad. Asimismo, solicita información sobre posibles indemnizaciones o compensaciones.