El restaurante China amenaza con denunciar al Ayuntamiento de Santa Cruz por las obras de la avenida de Anaga
El encargado del negocio exige medidas correctoras urgentes
El restaurante China, ubicado en la avenida de Anaga desde hace más de 60 años, advierte de que emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no se establecen «medidas urgentes correctoras» por las obras que se están llevando a cabo en el paseo peatonal.
El encargado de este establecimiento, Javier Lu Sin, denuncia que el cierre del acceso habitual al restaurante, provocado por la ejecución del proyecto de transformación de la avenida de Anaga, está ocasionado a este negocio un «perjuicio económico directo, grave o inmediato».
«Esta situación ha agravado el descenso de la clientela que ya empezamos a notar desde el inicio de las obras, en el mes de julio. Pero ahora, además, los trabajos están provocando la nula visibilidad del local, la imposibilidad de acceso directo, la falta de aparcamiento, y la acumulación de polvo y suciedad».
El restaurante pide que se tomen medidas que permitan al negocio continuar con su actividad. Asimismo, solicita información sobre posibles indemnizaciones o compensaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz se despide para siempre del carril bici del centro: estará permitido el aparcamiento entre las 18:00 y las 8:00 horas
- Santa Cruz se rinde con el carril bici del centro: retira el recurso contra la anulación de su Ordenanza de Tráfico
- Fugas de gasoil, ruidos, incendios y radiaciones: riesgos de la planta en Santa Cruz para evitar apagones
- Una de las cafeterías más completas de Tenerife está en la capital: productos artesanales, cocina española y argentina y un ambiente acogedor
- Ni Londres ni Madrid: uno de los mercadillos más mágicos de Navidad está en Santa Cruz de Tenerife
- Nueva polémica en La Salud: el Ayuntamiento renueva las tuberías, pero el coste en los patios recae en los residentes
- Historias en el centro para personas sin hogar de Santa Cruz: Alberto, el hombre que espera entre flores
- Un chiringuito de la playa de Las Teresitas se libra de una multa por un 'error' del Ayuntamiento de Santa Cruz