Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar

El centro de Santa Cruz de Tenerife llegará, por fin, hasta el mar. Ya se ha alcanzado un acuerdo entre la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento chicharrero para ejecutar el denominado Muelle de Enlace, por el que la ciudad lleva esperando más de 20 años. Éste permitirá la conexión de la plaza de España con el Puerto, a través de un gran edificio de locales comerciales, de restauración y de ocio, sobre el que se podrá pasear; de zonas verdes; de amplios espacios de estancia, y de escaleras para disfrutar de las vistas. El convenio con el que estancia se comprometen a colaborar en la financiación de este anhelado proyecto, cuyo coste asciende a 80 millones de euros, ya está listo. Santa Cruz lo aprobará en el pleno que celebrará este viernes, 28 de noviembre.

La previsión es que la ejecución de los trabajos, que también incluyen una estación de cruceros y ferries, comiencen en 2028, según lo ha apuntado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pues el convenio debe ser rubricado formalmente por todas las administraciones para poder licitar la ejecución de las obras. El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca la "importancia" de esta actuación, señalando que esta demanda de la capital por acercar la zona centro al mar es una aspiración histórica que comenzó a gestarse en el año 1991, con la constitución de una Comisión Puerto-Ciudad.

Fases

Se trata de la tercera y última fase de la ampliación de la plaza de España, un proyecto que diseñaron los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, ganadores del concurso de ideas convocado en 1998 para transformar todo este ámbito. La primera fase comenzó en 2006 y supuso una inversión de 19 millones de euros, financiados en su mayoría por el Cabildo. Con ella, se sumó al paisaje del centro de la ciudad la denominada plaza del Agua, formada por un gran lago, conocido popularmente como el charco de la plaza de España, y por varios pabellones, peatonalizándose todo el entorno.

La segunda fase, en la que participaron el Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Puerto, con una inversión de unos 15 millones de euros, consistió, fundamentalmente, en la ejecución de la Vía Litoral y en la creación de un nuevo espacio de paseo y esparcimiento más próximo a la instalación portuaria. Solo faltaba la tercera fase, el Muelle de Enlace entre la ciudad y el mar, cuya ejecución correspondía a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En un principio, el organismo estatal tenía previsto que el proyecto del Muelle de Enlace fuese ejecutado con inversión privada, pero ante la falta de propuestas empresariales por el elevado coste de la actuación, casi 90 millones de euros, se decidió buscar otra fórmula.

Infografía del Muelle de Enlace. / El Día

Reducción del coste

Lo primero que hizo la Autoridad Portuaria fue reducir el coste de la actuación, modificando el proyecto. Para ello se eliminaron espacios y usos que, según el organismo estatal, en la actualidad "no tienen mucho sentido", como zonas de aparcamiento previstas debajo del mar y "excesivas" superficies para oficinas. Se intentó obtener financiación europea, pero esto tampoco se logró.

Convenio

A este proyecto ya solo le quedaba conseguir un convenio entre administraciones para poder convertirse en realidad, como ocurrió también con la Zona de Charcos de Valleseco. Tras numerosas reuniones, finalmente la Autoridad Portuaria, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz manifestaron su voluntad de sacar adelante esta actuación con inversión pública. En 2023, Puertos del Estado dio el visto bueno a la tramitación y firma de ese convenio.

¿Cómo será el Muelle de Enlace?

Dos años más tarde, ya se ha alcanzado un acuerdo definitivo y el convenio está redactado, con lo que se le da el impulso definitivo a la ejecución del Muelle de Enlace. Éste consiste, fundamentalmente, en la creación de una zona de ocio, esparcimiento y paseo en el Puerto, frente a la Plaza de España. Entre otras actuaciones, incluye la construcción de dos edificaciones, una central y más grande, situada frente al Cabildo, y la segunda, ubicada en La Marina. Estos inmuebles albergarán terminales de cruceros y de tráfico de pasajeros, comercios, restaurantes, y locales de ocio y espectáculos. En ambos casos, las cubiertas de los edificios permitirán el paseo hasta el mar. Asimismo, el futuro espacio contará con zonas verdes y de sombra, así como con escaleras para que los ciudadanos disfruten de las vistas al mar.

Financiación

Con el convenio que el pleno de Santa Cruz aprobará este viernes, se acuerda, con respecto a la financiación del proyecto, que el Gobierno de Canarias aporte el 40%, 32 millones; el Cabildo, el 30%, es decir, 24 millones; el Ayuntamiento chicharrero, el 20%, 16 millones de euros, y Puertos de Tenerife, un 8%, 10 millones. Asimismo, se ha acordado, que, una vez finalizadas las obras, será el Ayuntamiento el que se encargue de la gestión de los nuevos espacios.