El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado

«¿Todos han recibido la carta que se buzoneó?». Con esta pregunta de la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, arrancó la reunión con una veintena de vecinos de la calle Guía de Isora, en aras de aplacar los ánimos después de que se les anunciara semanas atrás, en un primer encuentro, que tendrán que pagar entre 400 y 600 euros por la obra para la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento que se llevará a cabo en los patios de sus viviendas.

El inesperado desembolso por una obra que acomete el Ayuntamiento ha suscitado el malestar entre muchos vecinos, que reprochan que al Mercado de La Salud, donde ensayan los grupos del Carnaval –no sin causar pocos problemas–, se destina un millón de euros, mientras que a quienes viven en el barrio les reclaman 400 euros por sacar del patio la red de saneamiento.

Los trabajos consisten en retirar la red de saneamiento, de titularidad pública, que se encuentra en el suelo del que se han adueñado los propietarios de estas casas pegadas a la calle Guía de Isora con el paso de los años, hasta consolidarlo como parte de su propiedad.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, en compañía de responsables de Emmasa y de los ediles de distrito y Viviendas Municipales, explicó a los vecinos la necesidad de retirar esa red municipal y situarla en suelo público. La canalización está dando problemas y, en caso de una avería, la empresa concesionaria no podría intervenir, dado que se localizaría en una propiedad privada.

Para garantizar la calidad en el servicio, los trabajos consistirán en pasar la red por la vía pública y a ella se tendrán que enganchar cada uno de los propietarios de las 30 viviendas afectadas. Aprovechando esta obra, se procederá también a la colocación del contador en el exterior de la fachada, ya que en la actualidad la lectura se tiene que hacer en muchos patios.

«Hace 30 años que vivo aquí y nunca ha hecho nada el ayuntamiento»; Tarife responde: «sí, arreglar ese casetón»

Algunos de los residentes de esta calle reconocieron, al término de la reunión, que su vivienda resultó afectada en el pasado por una avería en el saneamiento del vecino y tuvo que costear de su bolsillo toda esa obra.

En la reunión, que se celebró en el rellano de las entradas a los tres bloques de las antiguas casas de los maestros de La Salud, nadie –políticos ni vecinos– planteó la posibilidad de que la obra no llegara a ejecutarse. Antes bien, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz ofreció todo tipo de facilidades para llevarla a término.

Tarife planteó tres opciones: cada vecino contrata su albañil, los residentes eligen uno a fin de lograr un precio más económico o Emmasa estaría dispuesta a restituir los patios a su normalidad, después de abrir las zanjas y proceder a las respectivas conexiones, con la salvedad de que tanto la losa que se reemplace como su colocación deben correr a cargo de cada propietario.

Como quien tira la casa por la ventana, como si de una oferta por el Black Friday se tratara, el concejal Tarife intentó acercar posturas y dar todo tipo de facilidades: Emmasa le cobrará el presupuesto a cada propietario en doce mensualidades y sin intereses. Y echó números cuando le preguntó a uno de los responsables de los trabajos cuánto podía suponer la restitución de toda la red de saneamiento. «Unos 120.000 euros», en el caso de la calle Guía de Isora. «¿Y el coste de los trabajos en los patios?», incidió Tarife, «20.000 euros en total, depende de los casos». «No vamos a cobrar intereses», zanjó el concejal de Servicios Públicos.

Los trabajos tienen un coste

El coste de los trabajos tendrá un presupuesto que oscila entre 400 y 600 euros, dado que cada dueño acondicionó a su antojo el patio. Es más, se da la circunstancia de que, en algunos casos, estos trabajos ya se han realizado y el coste final será muy inferior cuando se proceda al nuevo enganche a la red.

Y casi como quien da la oferta del año, Tarife anuncia que los nuevos contadores que instala Emmasa no se facturan a los vecinos. Gema, una de las afectadas de la calle Guía de Isora, recordó al concejal que ella lleva viviendo 30 años en esta vía y nunca se ha hecho nada en ella, en la que, por cierto, las horas no se cuentan por minutos sino por guaguas que pasan a cada rato.

El concejal de Servicios Públicos dejó pasar ese reproche una vez. La vecina lo volvió a repetir y Tarife le aseguró que podía darle muchos ejemplos de obras ejecutadas en el lugar. «Dígame una», lo emplazó ella. «El casetón de las antiguas casas de los maestros», por ejemplo, señaló el edil.

La residente se indignó sin elevar el tono: «Eso lo han hecho hace unos días; ¡vecinos, digan algo!». La concejala de distrito, Zaida González, evitó abrir un nuevo frente e invitó a retomar el caso de la calle Guía de Isora. Además de cobrar el coste en doce mensualidades si la hace Emmasa, sin intereses y con un contador gratuito, Tarife anunció que el asfalto de la vía sería mejorado, «que bastante falta hace», reconoció.

Los vecinos pidieron plazos y concretar cómo se harían los trabajos. El jefe de Emmasa dijo que la obra en suelo público se finalizará en diciembre; entre enero y febrero se actuará en los patios. Tarife también advirtió que el IMAS puede socorrer económicamente a quien no tenga dinero. Al final, quedó claro que la obra se hace –falta definir quién la ejecuta–, y que Servicios Públicos la acometerá, aunque solo haya un compromiso de pago.