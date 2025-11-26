La avenida de Anaga se queda sin medio centenar de aparcamientos por una nueva fase de la obra

La obra de transformación del paseo de la transitada avenida Francisco La Roche, conocida como avenida de Anaga, entra en una nueva fase a partir de la próxima semana, lo que implicará la eliminación de medio centenar de plazas de aparcamiento en la zona. Así lo confirma el concejal de Infraestructuras y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Javier Rivero, quien aclara que esta prohibición de estacionamiento sólo será temporal. La previsión es que se mantenga durante unas tres semanas.

En esta fase, por un lado, se iniciará la ejecución de los dos miradores con los que contará la avenida de Anaga, en el tramo comprendido entre el edificio Puerto-Ciudad y el restaurante China. En esta mitad del paseo peatonal, cuyo ancho se divide a su vez en dos partes, ya se han realizado los trabajos de mejora en la zona del carril bici, por lo que «en breve» se abrirá al público.

Por otro lado, en esta nueva fase también se intervendrá en la segunda mitad de la avenida de Anaga, entre el restaurante y el Club Náutico, pero en todo el ancho del paseo. Por ello, los transeúntes se verán obligados a caminar por la calzada, por la zona que hoy ocupan los aparcamientos. De ahí que se tengan que eliminar 50 plazas, según explica el edil.

En concreto, en esta segunda mitad del peatonal, se llevarán a cabo los trabajos de demolición del pavimento, para construir las nuevas jardineras e instalar la red de riego y el alumbrado. «Intentaremos acabar esta fase cuanto antes, con el fin de causar la menor molestia posible», comenta el concejal responsable de las áreas de Patrimonio e Infraestructuras.

Plazos

Javier Rivero recuerda que la ejecución de este proyecto, que consiste en la transformación de la avenida de Anaga entre el Edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte (antigua estación del Jet-Foil), supone una inversión municipal de 3,5 millones de euros. Las obras se iniciaron en julio del año pasado y la previsión es que finalicen en el verano de 2026. «La verdad es que estamos muy contentos porque los trabajos marchan a muy buen ritmo», apunta el concejal.

Espacios de estancia

El Ayuntamiento pretende con esta actuación convertir la transitada senda peatonal de la avenida Francisco La Roche, utilizada principalmente para caminar o correr, en un nuevo y atractivo espacio de encuentro, ocio y esparcimiento para los chicharreros y para los visitantes. Se intervendrá en un kilómetro de esta avenida, renovando todo el peatonal y creando espacios de estancia para que «los ciudadanos puedan sentarse, hablar o quedarse», afirma el edil. «Queremos que la avenida de Anaga deje de ser solo un sitio por el que se pasa para que se convierta en un lugar donde se quiera estar», añade Rivero.

Actuaciones

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo consisten en la renovación de todo el pavimento del paseo peatonal, eliminando el asfalto negro y colocando una loseta gris; en la creación de dos miradores hacia la zona portuaria y el mar, que contarán con diferentes elementos deportivos y de estancia; en la instalación de una barandilla de seguridad; y en la renovación del carril bici, que se diferenciará de la zona para peatones con una pantalla vegetal de 50 centímetros de ancho.

Asimismo, se instalará nuevo mobiliario, como pérgolas y papeleras; se renovará la iluminación y se mejorarán las canalizaciones. El carril para los vehículos de movilidad personal (VMP) tendrá un ancho de tres metros y la zona peatonal, cuatro metros. Para la creación de los miradores, se ganará espacio hacia la zona portuaria, no hacia los carriles de circulación.

Bancos

El concejal responsable de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio recuerda, con respecto a los viejos y grandes bancos de hormigón ubicados en el paseo de la avenida de Anaga, que, finalmente, algunos sí se mantendrán, porque así lo han solicitado los ciudadanos a través de las redes sociales.