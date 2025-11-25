Santa Cruz luchará contra el ruido: reducir el horario de las terrazas, suspender las licencias de ocio nocturno y controlar a las motos, entre las medidas

Santa Cruz de Tenerife propone un centenar de medidas para reducir la contaminación acústica en el municipio en un plazo de cinco años, cuya ejecución supondrá una inversión de 20,6 millones de euros. Entre éstas se encuentran la reducción del horario de las terrazas en la vía pública y la suspensión de nuevas licencias para el ocio nocturno en zonas acústicamente saturadas; el control policial de las emisiones sonoras de los vehículos, fundamentalmente de las motos; la creación de cinco kilómetros de nuevos itinerarios peatonales y ciclistas; la reducción de la velocidad para el tráfico, y la elaboración de una nueva Ordenanza del Ruido.

El Ayuntamiento chicharrero ha aprobado de manera inicial un Plan de Acción contra el Ruido, que ahora somete a información pública, en el tablón de edictos municipal, durante el plazo de un mes, para quien lo considere oportuno pueda presentar reclamaciones o sugerencias. En el caso de que no existan alegaciones, el documento quedará aprobado definitivamente. Con este plan, y según se señala en el propio documento, el Consistorio pretende prevenir y disminuir la contaminación acústica en la ciudad, "protegiendo a la población y mejorando la calidad de vida urbana".

Fuentes de ruido

Este plan de acción se elabora a raíz de la aprobación, en enero de este año, del Mapa Estratégico de Ruido y Zonificación Acústica del municipio, en el que se establece que las principales fuentes de ruido urbano en Santa Cruz de Tenerife son, por este orden, el tráfico rodado, la actividad portuaria, la actividad industrial y el ocio nocturno. Por distritos, los más afectados son Salud-La Salle y el Centro-Ifara, seguidos de Ofra-Costa Sur, Suroeste y Anaga.

Zonas de conflicto

En concreto, en la capital tinerfeña, se han detectado más de sesenta "zonas de conflicto" donde se superan los límites establecidos como objetivos de calidad acústica (65 decibelios durante el día y la tarde, y 55 decibelios por la noche). Entre estos se encuentran los accesos a la capital por las autopistas del Norte (TF-5) y del Sur (TF-1); las autovías de Penetración (TF-4) y de San Andrés (TF-11), en los trazados que coinciden con la trama urbana; las principales avenidas urbanas, como la Marítima, de Anaga, Tres de Mayo, Islas Canarias, Los Majuelos y la Rambla; las áreas industriales y la zona portuaria; y cuatro zonas de ocio nocturno: avenida de Anaga, plaza de la Candelaria y alrededores, Cabo Llanos y Los Majuelos.

Planeamiento y edificación

Para reducir los niveles de contaminación acústica que, según el Ayuntamiento, sufre Santa Cruz de Tenerife, el Plan de Acción contra el Ruido incluye numerosas medidas divididas en varios bloques. En el apartado de planeamiento y edificación, el Consistorio propone la integración de criterios acústicos para los usos del suelo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGO), la creación de cinco kilómetros de nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, la ordenación del aparcamiento, y la realización de estudios acústicos en áreas industriales, portuarias y educativas.

Movilidad, actividades y obras

Con respecto a la movilidad, infraestructuras de transportes, actividades y obras, plantea, entre otras acciones, la promoción de vehículos eléctricos o silenciosos; la reducción de la velocidad en el tráfico; la instalación de pantallas acústicas; y el control de las licencias urbanísticas, cuya concesión estará condicionada a la protección frente al ruido.

Red de monitorización

Asimismo, el Plan contra el Ruido incluye la creación de una red de monitorización del ruido de la ciudad, a través de 15 sonómetros; el control e inspección de las actividades de ocio nocturno; la redacción de una nueva Ordenanza Municipal del Ruido; y el incremento del control policial sobre los vehículos a motor, en particular las motos, "para garantizar que sus emisiones sonoras cumplen con la legislación vigente". También se promoverá la reducción de los niveles sonoros de los vehículos "en situación de urgencia", como ambulancias y camiones de bomberos, y de las obras que se realizan en la vía pública, y se realizarán estudios sobre el ruido que generan las actividades festivas en los espacios públicos.

Zonas acústicamente saturadas

En relación a las zonas de la ciudad en las que se superan los objetivos de calidad acústica, el Plan de Acción contra el Ruido propone dos espacios de actuación prioritaria. Éstos son las zonas de ocio de la avenida de Anaga y aledaños, y de la plaza de la Candelaria y alrededores (calle Clavel y La Noria, entre otras), para las que se plantea la declaración de zonas acústicamente saturadas.

El plan establece el protocolo que se deberá seguir para la declaración de zonas saturadas por el ruido en Santa Cruz, ya sean las mencionadas anteriormente u otras que se propongan en un futuro, que consiste, principalmente en mediciones acústicas continuas. "Se considerará que una zona está acústicamente saturada cuando, como consecuencia de la aglomeración de actividades destinadas a uso de establecimiento público, fundamentalmente de ocio y restauración, los niveles sonoros ambientales producidos por la concentración de las actividades existentes, y por las personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de calidad acústica en periodo nocturno, de 23:00 a 7:00 horas", se indica en el documento.

En estas zonas se establecerán una serie de medidas "especiales" correctoras, que se aplicarán de manera temporal, con el fin de conseguir una reducción progresiva de los niveles sonoros: prohibición o limitación horaria en la colocación de mobiliario en la vía pública; restricciones al tráfico rodado; y reducción horaria para las terrazas de los negocios de restauración, que tendrán que recoger las mesas a las 00:00 de domingo a miércoles, y a la 1:00, de jueves a sábado.

Asimismo, para las actividades generadoras de ruido en horario nocturno, como bares de música, pubs, salas de fiesta, discotecas o establecimientos de juego, se suspenderá el otorgamiento de nuevas licencias de apertura, así como la modificación o ampliación de las actuales; se limitará el régimen de horarios, y se procederá al control de las condiciones acústicas de los locales.