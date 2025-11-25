El Cabildo de Tenerife responde a la amenaza de Santa Cruz: su previsión es encargarse de la depuradora antes de acabar el mandato

El Cabildo de Tenerife asumirá la gestión de la depuradora de Buenos Aires, ubicada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, pero no en el plazo que le ha dado el Ayuntamiento capitalino. Tiene previsto hacerlo antes de que finalice el mandato.

De esta forma responde la Corporación insular a la amenaza realizada por el Consistorio chicharrero, que ha dado un plazo de 60 días al Consejo Insular de Aguas para que declare de interés supramunicipal el sistema de depuración y vertido de aguas residuales localizado en Santa Cruz, que también trata las aguas de La Laguna y El Rosario. Y si no lo hace, el Ayuntamiento acudirá a la Justicia. El Cabildo aclara que éste es un asunto que no se puede resolver en unos días, "pues el procedimiento no es fácil y se tiene que firmar un convenio a cuatro bandas".

El gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, señala que se lleva trabajando en el cambio de gestión de la depuradora desde hace cuatro años, "un proceso en el que los ayuntamientos implicados también tienen mucho que decir, por lo que la finalización de este procedimiento no solo depende del Cabildo". Además, agrega Davara, también es necesario licitar la contratación de una nueva empresa para que se encargue del funcionamiento de la planta, como lo hace actualmente Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife).

Tal y como lo adelantó EL DÍA, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes, 24 de noviembre, dar un plazo de dos meses al Cabildo de Tenerife para que asuma la gestión de la depuradora, declarándola de interés supramunicipal. Y si no lo hace, el Consistorio chicharrero ya lo tiene todo preparado para que sus Servicios Jurídicos denuncien a la Corporación insular ante los tribunales. Tanto el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, señalan que la capital ya no esperará más, pues dicha petición ya se ha realizado con anterioridad hasta en tres ocasiones, en los años 2020, 2022 y 2024.

El alcalde asevera que al Ayuntamiento chicharrero ya se le acabó la paciencia

"El Ayuntamiento de Santa Cruz gestiona una depuradora que presta servicio a otros municipios, cuando la ley dice que ésta debe ser comarcal. La mayor parte de las aguas residuales que se tratan en esta planta son de La Laguna. Hemos solicitado el cambio de gestión varias veces y no nos han hecho caso, por lo que tendremos que ir a los tribunales. Ya hemos tenido mucha paciencia y el Cabildo debe asumir sus competencias", asevera Bermúdez.

Por su parte, el edil de Servicios Públicos comenta que el Cabildo no puede seguir poniendo como excusa que no ha finalizado la obra de ampliación de la depuradora, que ejecuta el Gobierno central, pues la ley establece que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires debe ser comarcal. Tarife aprovecha para criticar una vez más el retraso que "sufre" esta obra, que "tenía que estar finalizada hace años".

El gerente del Consejo Insular de Aguas manifiesta que siempre ha existido voluntad por parte del Cabildo para encargarse de esta planta, pero, insiste, "no es un procedimiento sencillo". "Nunca nos hemos negado, pero estamos hablando de cambiar una gestión de la que se lleva encargando el Ayuntamiento de Santa Cruz desde hace más de 50 años, a través de Emmasa. Es necesario que quede todo muy claro, en cuanto a funciones y obligaciones, así como en relación a la tasa que tendrán que abonar los consistorios. Ya tenemos prácticamente listo el convenio que tendremos que firmar el Cabildo y los tres ayuntamientos implicados, y esperamos que nos podamos poner de acuerdo y que se pueda firmar lo antes posible", comenta Javier Davara.

Con la firma de este convenio, explica, se producirá la declaración de interés supramunicipal de la depuradora. De todas formas, éste quiere dejar claro que en ningún momento se incumple la ley, porque el Plan Hidrológico establece que también se pueden encargar de la gestión de una depuradora los ayuntamientos beneficiados.