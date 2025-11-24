Santa Cruz le da al Cabildo 60 días para que asuma la gestión de la depuradora

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no está dispuesto a esperar más. El Consistorio chicharrero le da al Cabildo un plazo de 60 días para que asuma la gestión de la depuradora de aguas residuales de Buenos Aires, después de habérselo pedido formalmente hasta en tres ocasiones, en los años 2020, 2022 y 2024. Y si no lo hace, ya está todo preparado, por parte del Gobierno local, para denunciar a la Corporación insular ante la Justicia.

La amenaza será refrendada hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, con la aprobación del informe propuesta elaborado por el área de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos. En este se acuerda, en primer lugar, volver a requerir, pero ya por última vez, al Consejo Insular de Aguas la declaración de interés supramunicipal del sistema de depuración y vertido de aguas residuales de la estación de Buenos Aires.

Y en segundo lugar, «cumplido este trámite» y si la declaración no se produce, la Junta autoriza a los Servicios Jurídicos municipales el «ejercicio de la acción contencioso-administrativa» en los tribunales contra el Cabildo.

«Después de tanto tiempo solicitándolo, ya no vamos a esperar más. La Corporación insular debe asumir ya su responsabilidad y encargarse de una estación depuradora que, aunque está ubicada en Santa Cruz, es claramente comarcal según la ley, pues trata las aguas residuales también de La Laguna y El Rosario. Y si no lo hace en el plazo de dos meses que le hemos dado, iremos a la Justicia», asevera el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP.

Peticiones

La primera petición al Consejo Insular de Aguas, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, para que procediera a la declaración de interés supramunicipal de la depuradora de Buenos Aires se produjo en marzo de 2020, después de que un informe municipal estableciera que legalmente la competencia de su gestión correspondía al Cabildo. Dicha petición fue reiterada en febrero de 2022 y en diciembre de 2024, según informa el Consistorio. Éste apunta que ninguna ha sido atendida.

Características

En el acuerdo que se aprobará hoy en la Junta de Gobierno se indica que la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Buenos Aires ocupa una superficie de 40.000 metros cuadrados y recibe las aguas residuales de la zona alta del municipio de Santa Cruz y, parcialmente, de los municipios de La Laguna y de El Rosario. Esta planta depuradora se puso en marcha en 1979, asumiendo su gestión el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. En la actualidad, y según el Consistorio, más del 50% de las aguas tratadas en la estación no provienen de Santa Cruz.

Capacidad

Inicialmente, la EDAR se diseñó con una capacidad hidráulica de 90.000 metros cúbicos al día y con una carga contaminante equivalente a una población de entre 300.000 y 375.000 habitantes. «Tras la realización de diferentes actuaciones tendentes a ampliar la capacidad de tratamiento, se ha constatado que, si bien la capacidad hidráulica resulta suficiente, no ocurre lo mismo con la carga orgánica, razón ésta que origina que la estación de Buenos Aires se encuentre al límite de su capacidad», se señala en el acuerdo que se aprobará hoy. Por ello, el Estado, previa declaración de interés general, está ejecutando, actualmente, las obras de ampliación de esta planta depuradora, con una inversión de más de 20,1 millones.

Obras de ampliación

Los trabajos comenzaron en 2020 y su finalización estaba prevista para agosto de 2022. Sin embargo, durante el transcurso de las obras y debido a diferentes causas, se ha prorrogado en cinco ocasiones el plazo de ejecución del proyecto. El último plazo que se ha dado, para que acabe esta ampliación, es noviembre de 2026.

Según explica el concejal de Servicios Públicos, el Cabildo de Tenerife manifestó, en su momento, la voluntad de asumir la gestión de la depuradora pero una vez que finalizaran las obras de ampliación. Pero el Ayuntamiento de Santa Cruz considera que el Consejo Insular de Aguas debe encargarse de esta estación «comarcal» de manera inmediata, sin necesidad de que se tenga que esperar a que acaben estos trabajos. «Ninguna circunstancia impide que este organismo asuma las responsabilidades que le atribuye la normativa vigente», se establece en el acuerdo que aprobará hoy la Junta de Gobierno local.