Santa Cruz se despide para siempre del carril bici del centro: estará permitido el aparcamiento entre las 18:00 y las 8:00 horas

Los ciudadanos podrán aparcar sus vehículos en el carril bici de las calles de El Pilar, Villalba Hervás y Méndez Núñez, en las plazas de carga y descarga que se habiliten en dichas vías una vez que se desmantele la Red Ciclable. Eso sí, y según aclaró este lunes, 24 de noviembre, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), dicho estacionamiento estará permitido entre las 18:00 y las 8:00 horas, en el horario que no se realice la actividad de carga y descarga.

De esta forma, Santa Cruz se despide para siempre de los carriles bici segregados en estas calles de la zona centro de la ciudad, tal y como lo habían solicitado los comercios y vecinos. Con respecto a Bravo Murillo y a San Sebastián, el regidor informó este lunes de que en la primera se mantendrá la Red Ciclable, «para formar un corredor con el carril bici de la avenida de Anaga», y en San Sebastián, también está previsto el desmantelamiento, «aunque aún no hemos decidido que uso dar al carril».

Retirada del recurso

José Manuel Bermúdez recordó que el Ayuntamiento capitalino ha decidido retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la Ordenanza de Tráfico, para centrar los esfuerzos en la elaboración de una nueva normativa de movilidad.

Por lo tanto, añadió, la Red Ciclable –cuya ejecución supuso una inversión de 1,7 millones de euros– se desmantelará en las citadas vías de forma definitiva. Ya no se tendrá que esperar por el fallo judicial del TS para decidir el futuro de la Red Ciclable en dichas calles ni ésta se volverá a habilitar en esta parte de la zona centro con la futura Ordenanza de Tráfico.

«Pero esto no significa que en Santa Cruz de Tenerife desaparezcan las bicicletas y los patinetes. Éstos vehículos convivirán con el resto del tráfico. Con los carriles segregados nuestra intención era que lo hicieran de una manera más segura, pero no ha sido posible», apuntó el regidor.

Usos

Con respecto a los nuevos usos de las calles de El Pilar, Villalba Hervás, Méndez Núñez y San Sebastián, el alcalde comentó que los cambios se producirán después de Navidad y antes del Carnaval. El regidor chicharrero matizó que en estos carriles también se habilitarán plazas de aparcamiento para motos y patinetes, y para personas con movilidad reducida (PMR).