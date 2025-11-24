Santa Cruz acoge un proyecto único en España para salvar vidas: desfibriladores en la fachada de todas las farmacias

El municipio de Santa Cruz de Tenerife acogerá un proyecto único en España para salvar vidas. Éste consiste en la instalación de desfibriladores en la fachada de las 84 farmacias que tiene la capital, que estarán disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Así lo anunció este lunes, 24 de noviembre, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien espera que Santa Cruz se convierta en un ejemplo para que el resto de municipios se sumen a esta novedosa iniciativa.

"Estos desfibriladores, que contará con un sistema antivandálico, estarán disponibles siempre ante cualquier urgencia cardiovascular que se pueda producir en la calle. Los trabajadores de las farmacias recibirán formación para su uso y en el caso de que estos establecimientos estén cerrados, se podrá llamar al 112 para que se active el protocolo de ayuda y cualquier persona pueda utilizarlo en un momento de emergencia ante un paro cardiaco. Asimismo, estará disponible una aplicación para móviles", informó el regidor chicharrero.

Indicó que este proyecto se pone en marcha gracias a la colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud y el Ayuntamiento chicharrero, que realiza una aportación económica de 100.000 euros. Bermúdez insistió en que la capital tinerfeña se convierte en la primera ciudad del país con espacios cardioprotegidos las 24 horas, todos los días, "gracias a las farmacias cardioprotegidas".

Plazos

La instalación de los desfibriladores en las fachadas de las farmacias se iniciará a principios de 2026, con el objetivo de que antes de que finalice dicho año, ya todas cuenten con estos aparatos, según lo manifestó la concejala de Presidencia, la nacionalista Purificación Dávila. Explicó que los desfibriladores se colocarán dentro de una caja en las fachadas que podrán abrir los farmacéuticos o cualquier persona que lo necesite llamando al 112. La edil aclaró que en Anaga, en los lugares en los que no haya farmacia, estos aparatos se colocarán en lugares públicos y visibles.

DESA

En concreto, el exterior de las farmacias contarán con desfibriladores semiautomáticos externos (DESA), un producto sanitario capaz de analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales y aconsejar al operador la administración de una descarga eléctrica, con el fin de intentar restablecer un ritmo cardiaco variable con altos niveles de seguridad.

"Ante un paro cardiaco, solemos oír esta frase: ojalá se hubiese llegado antes. Con la instalación de desfibriladores en la calle, en el exterior de todas las farmacias de la capital, esperamos no tener que escucharla", señaló el concejal de Sanidad, Carlos Tarife, del PP. Éste insistió en el hecho de que cualquier persona podrá utilizar estos aparatos, con las instrucciones que se den desde el 112.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, destacó la importancia de este proyecto, porque, y según apuntó, una actuación rápida, una reanimación cardiopulmonar rápida, es fundamental para salvar una vida. Todo el mundo sabe dónde hay una farmacia, por lo que, en el caso de que se produzca una urgencia, los desfibriladores serán fácilmente localizables", comentó. Galván indicó que cada día mueren 1,5 personas por problemas cardiacos.

Formación

Desde la Gerencia de Atención Primaria se indica que con esta iniciativa, Santa Cruz de Tenerife será una ciudad mucho más segura. La Gerencia confía en que se vayan sumando a este proyecto otros municipios de Canarias. Resalta que la formación es una parte fundamental de esta acción. La recibirá el personal de las farmacias y también ésta se extenderá a colegios, institutos y otras entidades.

Primera causa de mortalidad

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y representa el 30% de las muertes. En España, este porcentaje se sitúa en torno al 20%. Según se explica desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el paro cardiaco puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento, incluso en ciudadanos que aparenta tener buena salud, sin enfermedades cardiacas u otros factores de riesgo conocidos. "Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad coronaria como la originada por otras situaciones de emergencia que deriven en una parada cardiorrespiratoria pueden evitarse si se realiza una serie de acciones de forma rápida y eficaz".