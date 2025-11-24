El puerto de Santa Cruz de Tenerife reúne algunos de los veleros y yates más espectaculares del mundo
La dársena de Los Llanos ofrece una estampa excepcional con la presencia del DEFY, el icónico Black Pearl y varios veleros internacionales
La dársena de Los Llanos, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ha vivido esta tarde una imagen de auténtico escaparate náutico, con varias embarcaciones de gran porte que han captado la atención de visitantes y aficionados al mundo marítimo. La diversidad y elegancia de los barcos atracados ha convertido la zona en uno de los puntos más fotografiados del día.
Entre las embarcaciones destaca el DEFY, un imponente yate de 94 metros de eslora que domina la escena con su presencia majestuosa. Su diseño y dimensiones lo convierten en uno de los protagonistas indiscutibles de esta jornada marinera en la capital tinerfeña.
Sin embargo, gran parte de las miradas se han dirigido hacia el legendario Black Pearl, considerado uno de los veleros de lujo más admirados del mundo. Con 105 metros, un innovador sistema de velas y una silueta inconfundible, el barco se ha convertido en una auténtica joya tecnológica y estética que transforma por completo el paisaje portuario.
Junto a estos gigantes del mar, otros veleros internacionales han enriquecido la estampa náutica. Entre ellos destacan el Eendracht, de casi 60 metros; el elegante Regina Maris; el Thalassa, llegado desde Francia; y el Gladan, procedente de Portugal. Todos ellos aportan variedad, tradición marinera y movimiento continuo a la dársena.
La diversidad de embarcaciones presentes demuestra una vez más la capacidad del puerto de Santa Cruz para atraer a unidades de alto nivel, tanto deportivas como de expedición y lujo. La armonía entre grandes y medianos veleros ha convertido la tarde en una postal inolvidable para residentes y turistas.
Esta jornada confirma el papel del puerto de Santa Cruz de Tenerife como uno de los enclaves náuticos más atractivos del Atlántico, consolidándose como punto de referencia para la navegación internacional y destino habitual para embarcaciones de gran prestigio.
