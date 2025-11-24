Nueva polémica en La Salud: el Ayuntamiento renueva las tuberías, pero el coste en los patios recae en los residentes
Los residentes de la calle Guía de Isora lamentan «otro gasto inesperado» de 652 euros por mejoras en el saneamiento que ejecuta el ayuntamiento
Las obras de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en la calle Guía de Isora, en el barrio de La Salud, han abierto un nuevo frente de malestar vecinal. Tras la reciente inversión municipal de un millón de euros en el Mercado de La Salud —muy cuestionada por parte del vecindario— y el revuelo generado por los arreglos en el antiguo edificio de los maestros, los residentes denuncian que ahora llega “el siguiente capítulo”: entre 400 y 652 euros de media que tendrá que pagar cada vivienda para adecuar sus patios interiores y conectar las nuevas tuberías de esta zona de Santa Cruz de Tenerife.
“La gente está cansada”
«La gente está cansada», resumen varios vecinos que han contactado con este periódico para mostrar su enfado. «El alcalde vino, nos explicó la obra, y ahora nos dicen que nos toca pagar a nosotros», lamentan. El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende que los trabajos son imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de la red. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que hace meses se detectó un importante tapón en la zona y que los técnicos comprobaron que la red de saneamiento y de agua potable discurre bajo los patios privados de las viviendas, lo que dificulta enormemente cualquier reparación.
«No podemos seguir interviniendo en zonas privadas cada vez que haya una avería», señala Tarife. Por ello, el proyecto contempla sacar las tuberías a la vía pública, renovar los tramos deteriorados y reponer completamente el asfalto de la calle una vez concluidos los trabajos.
El concejal detalla que Emmasa asumirá sin coste para los vecinos la sustitución de las tuberías antiguas, la instalación de nuevas conducciones separadas y el cambio a contadores digitales.
La obra en los patios, el punto más polémico
La controversia llega cuando la intervención pasa al interior de las viviendas. «Lo que no podemos cubrir es la obra civil —picar, levantar o reponer suelos, jardineras o muros— porque se trata de propiedad privada», explica Tarife. «Cada vecino tiene un tipo de suelo distinto y el Ayuntamiento no puede actuar en espacios que no son de uso público».
Aunque esta aclaración se trasladó ya en la primera reunión celebrada en el barrio, la indignación ha ido a más entre los afectados, que aseguran encontrarse con un coste inesperado.
El malestar se mezcla con un sentimiento de agravio, según los testimonios recogidos. Muchos prefieren mantener el anonimato «máxime cuando es un problema que nos afecta a todos». «Después del millón de euros para los locales del Carnaval y de arreglar el edificio ocupado, ahora a nosotros nos toca pagar», denuncian. «No es justo. Siempre hay dinero para lo que ellos deciden, pero cuando afecta a nuestras casas, la respuesta es que paguemos nosotros».
Varios residentes han compartido presupuestos que oscilan entre 450 y 900 euros, con una media de 652 euros por vivienda, según el tipo de patio y el estado del suelo. «Hay personas mayores, familias con ingresos muy justos… ¿Cómo pretenden que paguemos esto y encima de la noche a la mañana?», se preguntan.
Facilidades de pago
Tarife sostiene que el Ayuntamiento está dando «todas las facilidades posibles» dentro del marco legal. Los vecinos disponen de tres opciones: contratar un albañil particular; contratar de forma conjunta a un profesional —propuesta que no logró consenso—; o encargar la obra a Santacrucera de Aguas, vinculada a Emmasa, que permite pagar la intervención en diez meses. «Si cuesta 500 euros, el vecino pagará 50 euros al mes», ejemplifica.
El concejal recalca que Santacrucera cobraría «lo mismo que cualquier albañil», ya que el coste corresponde únicamente al trabajo en la parte privada.
Además, Tarife asegura que las personas con escasos recursos podrán optar a ayudas del IMAS, siempre que cumplan los requisitos. «No vamos a dejar desatendidas a las familias que realmente no puedan afrontar el pago».
Segunda reunión en camino
El clima de malestar y la cascada de quejas han llevado al Ayuntamiento a preparar una segunda reunión informativa entre vecinos, técnicos y responsables del Distrito Salud-La Salle. «El objetivo es aclarar dudas y explicar con detalle los pasos de la obra para que todo el mundo comprenda que esta actuación les beneficiará a largo plazo», señala Tarife.
Mientras tanto, el barrio sigue esperando respuestas. «Aquí siempre vamos por capítulos. Hoy son las tuberías; mañana, ya veremos qué sorpresa toca».
Patrimonio sanea la fachada del viejo edificio de los maestros
La Concejalía de Patrimonio Municipal acaba de resolver la caída de cascotes desde un casetón situado en la edificación ubicada en los números 40, 42 y 44 de la calle Guía de Isora, en el barrio de La Salud, que en el pasado sirvió de vivienda para los maestros de los colegios de la zona.
La edificación tiene una antigüedad de 66 años. Según la Gerencia de Urbanismo, en enero de 2011 se abrió un expediente disciplinario por la caída de cascotes desde la fachada del edificio en una de las losas superiores, comunicaciones que se reiteraron en 2021 y nuevamente tres años después. Meses atrás, Urbanismo advirtió del riesgo que suponía debido a su proximidad a un colegio y al constante paso de vecinos.
De titularidad pública, Patrimonio ejecutó la reparación, si bien el inmueble, también de titularidad municipal, no ha sido desafectado por Educación, ni consta que se haya solicitado, pese a que en él viven actualmente familias sin vínculo alguno con los maestros de los centros de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz se rinde con el carril bici del centro: retira el recurso contra la anulación de su Ordenanza de Tráfico
- Una de las cafeterías más completas de Tenerife está en la capital: productos artesanales, cocina española y argentina y un ambiente acogedor
- Historias en el centro para personas sin hogar de Santa Cruz: Alberto, el hombre que espera entre flores
- Tres actos vandálicos a la semana en la zona de Los Charcos de Valleseco
- Un chiringuito de la playa de Las Teresitas se libra de una multa por un 'error' del Ayuntamiento de Santa Cruz
- Visocan reclama la vivienda a medio centenar de inquilinos vulnerables en Añaza
- Navidad 2025: abre sus puertas uno de los mercadillos más bonitos de Tenerife
- Santa Cruz enciende su Navidad este jueves con más de 100 actividades