Nueva polémica en La Salud: el Ayuntamiento renueva las tuberías, pero el coste en los patios recae en los residentes

Las obras de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en la calle Guía de Isora, en el barrio de La Salud, han abierto un nuevo frente de malestar vecinal. Tras la reciente inversión municipal de un millón de euros en el Mercado de La Salud —muy cuestionada por parte del vecindario— y el revuelo generado por los arreglos en el antiguo edificio de los maestros, los residentes denuncian que ahora llega “el siguiente capítulo”: entre 400 y 652 euros de media que tendrá que pagar cada vivienda para adecuar sus patios interiores y conectar las nuevas tuberías de esta zona de Santa Cruz de Tenerife.

“La gente está cansada”

«La gente está cansada», resumen varios vecinos que han contactado con este periódico para mostrar su enfado. «El alcalde vino, nos explicó la obra, y ahora nos dicen que nos toca pagar a nosotros», lamentan. El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende que los trabajos son imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de la red. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que hace meses se detectó un importante tapón en la zona y que los técnicos comprobaron que la red de saneamiento y de agua potable discurre bajo los patios privados de las viviendas, lo que dificulta enormemente cualquier reparación.

«No podemos seguir interviniendo en zonas privadas cada vez que haya una avería», señala Tarife. Por ello, el proyecto contempla sacar las tuberías a la vía pública, renovar los tramos deteriorados y reponer completamente el asfalto de la calle una vez concluidos los trabajos.

El concejal detalla que Emmasa asumirá sin coste para los vecinos la sustitución de las tuberías antiguas, la instalación de nuevas conducciones separadas y el cambio a contadores digitales.

La obra en los patios, el punto más polémico

La controversia llega cuando la intervención pasa al interior de las viviendas. «Lo que no podemos cubrir es la obra civil —picar, levantar o reponer suelos, jardineras o muros— porque se trata de propiedad privada», explica Tarife. «Cada vecino tiene un tipo de suelo distinto y el Ayuntamiento no puede actuar en espacios que no son de uso público».

Aunque esta aclaración se trasladó ya en la primera reunión celebrada en el barrio, la indignación ha ido a más entre los afectados, que aseguran encontrarse con un coste inesperado.

El malestar se mezcla con un sentimiento de agravio, según los testimonios recogidos. Muchos prefieren mantener el anonimato «máxime cuando es un problema que nos afecta a todos». «Después del millón de euros para los locales del Carnaval y de arreglar el edificio ocupado, ahora a nosotros nos toca pagar», denuncian. «No es justo. Siempre hay dinero para lo que ellos deciden, pero cuando afecta a nuestras casas, la respuesta es que paguemos nosotros».

Varios residentes han compartido presupuestos que oscilan entre 450 y 900 euros, con una media de 652 euros por vivienda, según el tipo de patio y el estado del suelo. «Hay personas mayores, familias con ingresos muy justos… ¿Cómo pretenden que paguemos esto y encima de la noche a la mañana?», se preguntan.

Facilidades de pago

Tarife sostiene que el Ayuntamiento está dando «todas las facilidades posibles» dentro del marco legal. Los vecinos disponen de tres opciones: contratar un albañil particular; contratar de forma conjunta a un profesional —propuesta que no logró consenso—; o encargar la obra a Santacrucera de Aguas, vinculada a Emmasa, que permite pagar la intervención en diez meses. «Si cuesta 500 euros, el vecino pagará 50 euros al mes», ejemplifica.

El concejal recalca que Santacrucera cobraría «lo mismo que cualquier albañil», ya que el coste corresponde únicamente al trabajo en la parte privada.

Además, Tarife asegura que las personas con escasos recursos podrán optar a ayudas del IMAS, siempre que cumplan los requisitos. «No vamos a dejar desatendidas a las familias que realmente no puedan afrontar el pago».

Segunda reunión en camino

El clima de malestar y la cascada de quejas han llevado al Ayuntamiento a preparar una segunda reunión informativa entre vecinos, técnicos y responsables del Distrito Salud-La Salle. «El objetivo es aclarar dudas y explicar con detalle los pasos de la obra para que todo el mundo comprenda que esta actuación les beneficiará a largo plazo», señala Tarife.

Mientras tanto, el barrio sigue esperando respuestas. «Aquí siempre vamos por capítulos. Hoy son las tuberías; mañana, ya veremos qué sorpresa toca».

Edificio de los antiguos maestros de La Salud. / María Pisaca