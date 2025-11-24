Nía y St. Pedro celebran las Campanadas de RTVE desde Santa Cruz en una noche con sabor a Benidorm Fest

RTVE presentó este lunes en la Plaza del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife las Campanadas de Fin de Año que retransmitirá la medianoche del 31 de diciembre para toda España desde la Iglesia de la Concepción. La cita contará con la participación de los artistas Nía y St. Pedro, dos talentos canarios vinculados al universo musical de la cadena pública.

La directora de Comunicación de RTVE y responsable del Benidorm Fest, María Eizaguirre, fue la maestra de ceremonias en un acto que avanzó que la retransmisión no se limitará a las tradicionales uvas: este año, el especial incluirá un mini concierto que ampliará la oferta musical en la bienvenida a 2026, además del guiño especial por el quinto aniversario del Benidorm Fest.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó el honor que supone para la capital “contar con una retransmisión para todo el Estado desde nuestra ciudad”, y celebró la presencia de “artistas de aquí que se alternarán con artistas de fuera”. Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recordó que cada año “son miles las personas que eligen vivir las últimas horas del año en Santa Cruz”, donde actuarán Orquesta Acapulco, Revelación, Maracaibo, Generación y DJ Wes.

Nia Correia y St. Pedro / Valero Rioja

St. Pedro recordó emocionado que coincidió con Caraballero en 2015, cuando ambos participaban en musicales en el Auditorio de Tenerife, y confesó su nerviosismo: “Es de las primeras veces que actúo sin participar en un concurso”. Nía, por su parte, aseguró que continúa trabajando en nueva música y dejó caer una pista para los seguidores: “Igual para el fin de año hay sorpresas”, adelantó.

Para ambos, la cita tiene un componente especial. “Estar ahora aquí y hacerlo real es un privilegio para una canaria como yo”, expresó la artista, mientras RTVE reafirma así su apuesta por el talento isleño y por Santa Cruz de Tenerife como escenario protagonista de la última noche del año.