La fábrica de alcohol de Santa Cruz solicita ampliar sus instalaciones

La fábrica de alcohol situada en la Dársena Pesquera, denominada Agro Grape Distillery, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife autorización para poder ampliar sus instalaciones, con el fin de incorporar a su actividad el embotellado de productos terminados. En concreto, esta empresa pide al Puerto la modificación sustancial de la concesión administrativa de la que es titular desde 2019, para la ocupación de la parcela número 66, con una superficie de 7.814 metros cuadrados, ubicada en los nuevos rellenos de la Dársena Pesquera, destinada a la edificación de una nave para el almacenamiento de alcoholes para su posterior venta a fabricantes de licores.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sometido a información pública esta solicitud, durante un plazo de 20 días, para que todo aquel que lo desee pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones que considere. Éstas se podrán presentar de manera presencial, en el Registro General del citado organismo, situado en el número 49 de la avenida de Anaga, en horario de 8:00 a 14:00 horas, o de forma telemática, en la sede electrónica de Puertos de Tenerife.

La modificación que solicita esta fábrica de alcohol supone una ampliación del volumen y superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10%, pues plantea la ejecución de nuevas construcciones. Asimismo, pide una prórroga del plazo de la concesión en un total de siete años y medio.

Los productos con los que trabaja esta fábrica son el brandy, whisky, ron, aguardiente y alcohol de vino, y destilado de agave y tequila. La fábrica tiene, actualmente, una capacidad de almacenamiento para 1.950.000 litros de producto terminado en depósitos de acero inoxidable. El envejecimiento del alcohol se realiza en barricas de roble de 225 litros y en botas de Sherry Certificadas de 500 litros.