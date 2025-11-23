El entorno del Castillo Negro de Santa Cruz, un espacio olvidado y abandonado

A pesar de su privilegiada ubicación, de sus amplios espacios libres y de contar con dos elementos históricos, que son el Castillo Negro y la Casa de la Pólvora, el ámbito comprendido entre el Auditorio y el Parque Marítimo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en lugar abandonado, sucio y desaprovechado.

Asimismo, el que fuese, hace algunos años, un lugar de moda para el ocio nocturno de la ciudad, pues contaba con una terraza de verano, y para disfrutar de la gastronomía, ya que en este espacio también desarrollaban su actividad dos restaurantes, se ha transformado en un rincón ideal para personas sin hogar, que han ‘okupado’, con sus enseres y pertenencias, este idílico pero olvidado lugar de la capital chicharrera.

Incluso, el estado en el que se encuentra la zona del Castillo Negro en Santa Cruz ha sido objeto de denuncia en las redes sociales. Por ejemplo, un vídeo compartido por un joven creador de contenido, vecino de la capital chicharrera, Pablo Cerón, muestra la suciedad y abandono que sufre en la actualidad este espacio de la capital, lo que le parece «una vergüenza».

Enseres de personas sin hogar, en la zona del Castillo Negro de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Actividad cultural

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz y desde el Cabildo se está buscando la manera de dar vida a esta zona situada entre el Auditorio y el Marítimo. Al menos, así lo aseguran. Aunque todavía no hay nada cerrado, «pues las conversaciones se están iniciando ahora», el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha (PP), y el edil de Patrimonio, Javier Rivero (CC), cuentan que la intención es que este ámbito forme parte del proyecto del Distrito de las Artes de la Corporación insular, para que tenga actividad cultural de manera asidua, con acciones al aire libre relacionadas con la música y la danza

Asimismo, en el marco de esta iniciativa, al Cabildo de Tenerife le gustaría también aprovechar el Castillo Negro y la Casa de la Pólvora para la programación cultural de la Isla, «aunque aún no hemos decidido cómo hacerlo». «Pero sí está entre nuestros objetivos que este espacio de la ciudad tenga vida y actividad, lo que también podría propiciar la reapertura de los dos restaurantes que existían en la zona, generando economía y puestos de trabajo», comenta el consejero José Carlos Acha.

Ocupación

Por su parte, el concejal responsable del área de Patrimonio en Santa Cruz asegura que el Ayuntamiento realiza labores de limpieza de manera habitual en este entorno, pero, añade, lo que ocurre es que existe un problema de ocupación en el mismo y, por eso, hay enseres y basura en lugares en los que no deberían estar.

«Incluso, nos hemos encontrado con tiendas de campaña», afirma el edil. Javier Rivero informa de que desde el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social), que dirige la concejala nacionalista Charín González, se está trabajando para que estas personas encuentran otras alternativas y no tengan que dormir en la calle.

Uso

Prácticamente, el único uso que el Consistorio le da a este espacio es el relacionado con la recreación de la histórica Gesta del 25 de julio de 1797, para celebrar el día en el que el comandante inglés Horacio Nelson fue derrotado en Santa Cruz. El resto del año, los turistas y cualquier residente que pase por allí sólo se encuentran una zona abandonada, a pesar de sus posibilidades y de su ubicación, junto al mar, el Auditorio y el Parque Marítimo.

Castillo Negro

Los dos elementos históricos con los que cuenta, el Castillo Negro y la Casa de la Pólvora permanecen cerrados. El Castillo Negro, que realmente se llama Castillo de San Juan Bautista, fue construido entre los años 1641 y 1643 para defender la costa de Santa Cruz. Tras algunas remodelaciones puntuales, fue entre 1765 y 1767 cuando tomó la apariencia que tiene hoy en día. Su construcción fue financiada por el Cabildo, institución que atendía su custodia y las reparaciones. El origen del nombre de Castillo Negro proviene, al parecer, del antiguo topónimo del lugar, llamado Caleta de los Negros.

Casa de la Pólvora

La Casa de la Pólvora fue construida entre 1756 y 1758 con el objetivo de servir de almacén para los efectivos de artillería, para los destacamentos militares de la zona. Después de haber tenido un uso militar durante siglo y medio, se abandonó en el siglo XIX.