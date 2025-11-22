Santa Cruz se rinde con el carril bici del centro: retira el recurso contra la anulación de su Ordenanza de Tráfico

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se rinde. Aquellos que no querían el carril bici en algunas calles de la zona centro y aquellos que criticaban duramente la nueva Ordenanza de Movilidad han ganado esta batalla. La Junta de Gobierno local acordará este lunes, 24 de noviembre, retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la Ordenanza de Tráfico de la capital. Fue, precisamente, la anulación de esta normativa municipal lo que provocó la paralización de las obras del carril bici en el centro.

El Consistorio chicharrero ha decidido recular, aprobando el desistimiento de esta demanda. Y lo ha hecho, en parte, para poder desmantelar, con todas las garantías jurídicas, el carril bici segregado (situado en la calzada) de las calles de El Pilar, Villalba Hervás y Méndez Núñez, tal y como lo habían solicitado vecinos y empresas de la zona centro, por los problemas de tráfico que se estaban produciendo en dichas vías. Asimismo, el Ayuntamiento considera que ya no vale la pena seguir esperando por la respuesta del Supremo, y que es más rápido y más eficaz para Santa Cruz centrar los esfuerzos en la elaboración de una nueva Ordenanza de Movilidad.

"Visto lo que tarda el Supremo y visto que todavía ni siquiera nos han respondido si se ha admitido a trámite nuestro recurso, consultada la situación con la Asesoría Jurídica municipal y con otros expertos, todos nos apuntan que es más rápido elaborar una ordenanza nueva. Y por eficiencia de la administración, en eso nos centraremos, ya que estamos aplicando la de 1985", comenta la concejal de Movilidad , Evelyn Alonso (CC). Éste sería el tercer intento, pues la que se aprobó en 2021 también fue anulada por un defecto de forma.

Nueva ordenanza

Alonso informa de que ya se está trabajando en un nuevo documento para regular el tráfico y la movilidad en la ciudad y, en concreto, en su memoria de análisis de impacto normativo, para lo que se ha contratado una asistencia técnica. La "ausencia" de ésta última fue lo que llevó a la Justicia, a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén, defendida por el abogado Felipe Campos, a anular la ordenanza.

Antecedentes

El pasado mes de marzo, el TSJC tumbó la nueva Ordenanza de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, la cual había entrado en vigor el 9 de febrero de 2024, sustituyendo a la norma de 1985. Con esta ordenanza, el Ayuntamiento pretendía implantar en el municipio un nuevo modelo de movilidad, bajo la premisa de convertir a la capital chicharrera en una "ciudad amable con sus peatones".

Esta norma municipal introducía novedades, como la regulación de las Zonas de Convivencia Modal, para priorizar al peatón y el uso de bicicletas y patinetes en las vías de la capital; la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, para restringir el tráfico; la regulación de Zonas de Espera Adelantada, para facilitar la circulación a las motos, bicicletas y patinetes; la implantación del aparcamiento con limitación horaria, gratuito o de pago, a través de las zonas verdes y azules; y la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP).

La Justicia decidió anular esta nueva ordenanza debido, tal y como lo había denunciando la Asociación de Vecinos El Perenquén, a la "ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo", pues, según se estableció en la sentencia, "no podemos considerar que la que consta en el expediente administrativo lo sea, sino solamente de nombre". "De sus 38 páginas, no se dedica ninguna al análisis pormenorizado del texto de la ordenanza, artículo por artículo. Son tan genéricos los términos de la presunta memoria que la misma valdría para cualquier ordenanza de movilidad que se quisiese adoptar". Para el TSJC resultaba indispensable que el Ayuntamiento explicara al detalle cada artículo y la necesidad de aplicar medidas invasivas del ámbito de la libertad del ciudadano.

El Gobierno local, formado por CC y PP, presentó en abril un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia, defendiendo el contenido de la ordenanza. Mientras tanto, la Asociación El Perenquén solicitó, en junio de este año, la ejecución provisional del fallo judicial del TSJC en lo que afectaba a los trabajos del carril bici que se estaban desarrollando en el centro de la ciudad. En ese mismo mes, el TSJC dictó un auto aceptando la medida cautelar solicitada por los denunciantes y ordenando al Ayuntamiento de Santa Cruz la paralización de las obras de la Red Ciclable.

Nuevos usos

También contra esta decisión el Consistorio presentó un recurso, pero fue desestimado a principios de octubre. Al Ayuntamiento ya no le quedaba otro remedio que suspender los trabajos y esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre su recurso contra la anulación de la Ordenanza de Movilidad, para decidir el futuro del carril bici del centro. A principios de noviembre, la Corporación local anunció que ya contaba con un borrador propuesta para dar otros usos al carril bici de las calles Villalba Hervás, Méndez Núñez y El Pilar, mientras se esperaba por la respuesta del Supremo.

En concreto, la idea es que estas vías alberguen más plazas de aparcamiento para la actividad de carga y descarga, para personas con movilidad reducida (PMR), y para motos y patinetes. Asimismo, se habilitarán paradas para taxis y guaguas. Además, la propuesta incluye que El Pilar recupere los dos carriles para el tráfico entre San Clemente y Méndez Núñez. Precisamente, en Méndez Núñez, se incrementará el espacio para carga y descarga. El horario de dicha actividad es de 8:00 a 18:00 horas, "de manera que, a partir de las 18:00 y hasta las 08:00 horas, será un espacio libre de aparcamiento para los vecinos".

Pero con el auto que paralizó las obras del carril bici, como medida cautelar, el Consistorio, según indican fuentes municipales, no tiene garantías jurídicas de que se pueda intervenir en estos carriles para darles estos otros usos. Con el fin de no seguir esperando y de que la actuación en estas vías, para desmantelar el carril bici, no suponga el inicio de otro conflicto jurídico, el Ayuntamiento ha decidido recular y retirar su recurso contra la anulación de la Ordenanza de Movilidad, por lo que dicha medida cautelar quedaría sin efecto.

Resto de la Red Ciclable

Con respecto al carril bici segregado de las calles San Sebastián y Bravo Murillo, que son las únicas en las que el Ayuntamiento no tiene previsto desmantelar la Red Ciclable, fuentes municipales aclaran que la Ordenanza de Tráfico de 1985, que es la que entra en vigor con la anulación de la de 2024, permite el mantenimiento de dichos carriles. Asimismo, éstas manifiestan que la anulación de dicha norma no afectará a los objetivos del Consistorio de conseguir una ciudad más amable con los peatones, "pues ya se está trabajando en un nuevo documento" y porque aspectos como la Zona de Bajas Emisiones o la regulación de los aparcamientos requieren de sus propias ordenanzas.