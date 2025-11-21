Visocan reclama la vivienda a medio centenar de inquilinos vulnerables en Añaza

Más de medio centenar de vecinos de las casas rojas y azules del barrio de Añaza, en el Distrito Suroeste, viven con el alma en vilo después de que Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias, les haya dado un ultimátum desde finales de octubre: o saldan la deuda contraída o tienen que abandonar sus pisos a partir de febrero del próximo año.

Los servicios sociales, en alerta

La tesitura no es nueva para los inquilinos de Visocan ni para los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, que han salido en defensa de aquellos afectados que tienen contrato y el reconocimiento de vivir en una situación de vulnerabilidad, pues muchos tienen más de 65 años y perciben una pensión no contributiva o un ingreso mínimo vital.

Amenazas repetidas

Algunos vecinos que residen legalmente en los pisos de Visocan, en su mayoría en las llamadas casas rojas, recuerdan que la misiva que les acaba de remitir la empresa es similar a la que recibieron hace tres años con el mismo argumento. Visocan aprovecha que vencen los tres años de contrato y comunica una revisión unilateral que altera las condiciones del alquiler.

Un convenio roto

Varios inquilinos del medio centenar afectado coinciden en sus relatos. La mayoría comenzó a vivir en esas viviendas cuando eran propiedad del Banco Santander, cinco años antes de que el Gobierno canario adquiriera en 2019 los 358 pisos distribuidos en dos bloques. Ya entonces el régimen de alquiler estaba afectado por un convenio de colaboración al que se comprometió el Ayuntamiento de Santa Cruz, que cubría diez de las doce mensualidades.

Con el paso de los años, estos inquilinos —que tienen contrato, aunque rechazan las nuevas condiciones— han intentado sin éxito recuperar el convenio. Desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se cubren actualmente seis o siete mensualidades y el resto lo abona el inquilino.

Alquileres que suben, servicios que bajan

En once años, el alquiler medio ha pasado de 264 euros a 280; en el último año se les ha descontado 50 euros como compensación por obras en aparcamientos y trasteros que no pueden usar.

La realidad en las casas rojas y azules se divide en tres perfiles: quienes pagan su alquiler; quienes pagan con apoyo del convenio y rechazan los cambios; y familias que carecen de título habilitante.

Ultimátum de Visocan

El Departamento de Mediación y Morosidad de Visocan ha remitido decenas de cartas desde finales de octubre advirtiendo de su voluntad «de dar por concluido el contrato de arrendamiento» iniciado en 2019.

«Le ruego que, antes de la expiración, tenga a bien dejar libre la vivienda, entregando las llaves y abonando el acuerdo de deuda», señala la carta, para lo que se fijan cuotas y plazos. «Si regulariza su situación, no tendrá que entregar la vivienda y se le renovará el contrato».

Pero los vecinos rechazan la renovación en esas condiciones y reclaman que se mantenga el convenio social del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, desbordado

La recepción de las cartas ha caído como un jarro de agua fría entre los afectados y para la presidenta del IMAS, Charín González, no solo por la alarma social generada, sino porque Visocan ha ignorado la propuesta remitida en mayo por el consistorio para resolver los casos más críticos.

Los trabajadores sociales recuerdan que la primera puerta a la que acuden los vecinos es el Ayuntamiento. «Esta situación genera una fuerte presión en la cobertura municipal», señalan fuentes del IMAS, que reclaman más humanidad en las comunicaciones, la suspensión de nuevas misivas, mejor contraste de datos y retomar con urgencia la coordinación interadministrativa.

Visocan se defiende

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) sostiene que cumple el precepto legal de requerir el pago de la deuda a los inquilinos en esta situación, coincidiendo con el final de año, al tratarse de bienes públicos.

La presidenta del Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz, Charín González. / Arturo Jiménez