Santa Cruz de Tenerife da la bienvenida a un nuevo evento gastronómico: tapas y bebidas por cuatro euros para recibir la Navidad

Un evento culinario en la capital que tiene como objetivo fortalecer la economía local

La Ruta del Brindis en Santa Cruz de Tenerife

La Ruta del Brindis en Santa Cruz de Tenerife / E.D.

Helena Ros

Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir la Navidad con una programación llena de eventos para disfrutar en familia. El objetivo de la capital es mantener viva la ilusión y fomentar el consumo local. Pese a todos los eventos con los que ya cuenta, la capital inaugura una nueva propuesta gastronómica.

Fechas

Del 24 de noviembre al 14 de diciembre, la ciudad celebrará la primera edición de la Ruta del Brindis, una iniciativa diseñada para dinamizar la restauración local y atraer a vecinos y visitantes a las zonas comerciales de Rambla y Salamanca.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explicó que “esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca y cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, dinamiza la actividad económica y también visibiliza el tejido empresarial”.

Sabores de temporada, vinos locales y cervezas artesanales

Cada establecimiento participante ofrecerá una tapa creada en exclusiva para la ruta, maridada con vinos de Tenerife, cervezas artesanas o bebidas típicas de estas fechas. El objetivo es impulsar el consumo local y destacar la calidad gastronomía de los comercios locales.

Bermúdez detalló que “la ruta, que tendrá lugar del 24 de noviembre al 14 de diciembre, consiste en poder disfrutar de una promoción especial de tapa y bebida al precio de cuatro euros

WebApp para premiar a los favoritos

La Ruta del Brindis contará con una WebApp en castellano e inglés que incluirá:

  • Geolocalización de todos los locales participantes
  • Información de las tapas y bebidas de cada establecimiento
  • Sistema de votación para elegir la mejor tapa

Las tres tapas mejor valoradas, recibirán tres premios, consistentes en una campaña de comunicación en redes sociales valorada en un mínimo de 500 euros para cada comercio, además de un diploma de reconocimiento.

Premios también para los visitantes

Las personas que recorran los locales y voten a través de la WebApp entrarán en un sorteo de tres cheques de regalo de 100 euros, para consumir antes de 27 de diciembre de este año, preferiblemente en los establecimientos participantes.

Una iniciativa para impulsar el comercio local y la Navidad

La Ruta del Brindis forma parte de la estrategia municipal para reforzar la actividad económica y dar visibilidad al tejido empresarial de Santa Cruz de Tenerife en las semanas previas a la Navidad, uno de los periodos comerciales más importantes del año.

