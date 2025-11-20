Un chiringuito de la playa de Las Teresitas se libra de una multa por un 'error' del Ayuntamiento de Santa Cruz

Un chiringuito de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se ha librado de una multa por un 'error' del Ayuntamiento. Se trata de una sanción de 750 euros que fue impuesta el año pasado al quiosco Isla Gastro Beach Club por disponer de altavoces y de un equipo de audio no autorizados, y por dar otros usos al recinto donde se aloja el grupo electrógeno y a los aseos, infracción calificada como breve.

La Junta de Gobierno del Consistorio acordó este lunes, 17 de noviembre, declarar el archivo y la extinción de la citada infracción, a raíz del recurso de reposición presentado por este quiosco. El procedimiento se ha anulado por un defecto de forma, que coloca a los responsables del negocio en un una "situación de indefensión manifiesta".

El concejal de Patrimonio e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, explica que se trata de un "error humano" por parte de los funcionarios que tramitaron el expediente sancionador, pero aclara que se trata de un hecho aislado. "El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es bastante exquisito y cuidadoso con los procedimientos administrativos y jurídicos, y es un ejemplo para el resto de administraciones. Lo que ha ocurrido es sólo un error humano, que a todos nos puede pasar", comenta el edil.

Procedimiento sancionador

Este procedimiento sancionador se inició el 21 de octubre de 2024, otorgando trámite de audiencia a la entidad adjudicataria de este chiringuito de Las Teresitas durante un plazo de 10 días, con el fin de que pudiera realizar las alegaciones que considerara oportunas. El 31 de octubre, Isla Gastro Beach Club presentó un escrito solicitando el acceso y remisión del expediente, así como la suspensión del plazo para formular alegaciones. El 7 de noviembre, se dictó decreto del concejal de Patrimonio acordando la ampliación del plazo para formular alegaciones a la interesada, pero esta resolución fue notificada el 10 de enero de 2025.

El 17 de enero se presentan las alegaciones y el 3 de marzo, la Junta de Gobierno las inadmite. El 24 de abril, la concesionaria interpuso un recurso de reposición. El Consistorio reconoce que no hubo pronunciamiento sobre la suspensión de la ejecución del expediente que la empresa solicitó al inicio de la tramitación del mismo. Finalmente, y debido al defecto de forma, la infracción prescribió, según indica el concejal de Patrimonio e Infraestructuras.

Más de veinte sanciones

En marzo de este año, el Ayuntamiento informó de que había interpuesto un total de 24 sanciones a los ocho chiringuitos situados en la playa de Las Teresitas por distintas infracciones, cometidas a lo largo de 2024, como "incumplimientos" en materia de ruidos y de horarios. La cuantía total de las multas asciende a 27.250 euros. Una de estas sanciones es la que ha sido archivada.