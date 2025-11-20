¿Cómo serán las nuevas guaguas de Santa Cruz?: híbridas, eléctricas y con mamparas de seguridad para los conductores

El Ayuntamiento de Santa Cruz iniciará en 2026 la adquisición de 61 nuevas guaguas para el servicio de transporte del municipio, con el objetivo de proceder a la renovación de la flota en los próximos cuatro años. En concreto, se comprarán 40 vehículos híbridos (que combinan un motor de combustión interna, generalmente diésel, con un motor eléctrico), 17 eléctricos y cuatro diésel. Desde el área de Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso, se explica que esta renovación de la flota es necesaria debido a la antigüedad de las guaguas que prestan actualmente el servicio y a su obsolescencia técnica.

Según destaca Alfonso, el área de Movilidad está trabajando en la elaboración de los pliegos técnicos que regirán la adjudicación del suministro de los nuevos vehículos. La previsión es que en 2026 se compren los 19 primeros. De éstos, 16 serán híbridos, dos serán eléctricos y uno tendrá un motor diésel. Ya el Consistorio ha anunciado, a través del edil de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, que el próximo año solicitará un préstamo de 30 millones de euros que se destinará, en su mayoría, a la renovación de la flota de guaguas de la capital. En concreto, el presupuesto de 2026 contempla una inversión de unos 20 millones.

Programación

La programación diseñada por el área de Movilidad para la adquisición de las guaguas establece que en 2027 se comprarán otros 16 vehículos, tres diésel, seis híbridos y siete eléctricos. En 2028, está prevista la renovación de 13 guaguas, la misma cantidad establecida para 2029. De estos nuevos 26 vehículos, 18 serán híbridos y ocho serán eléctricos. Del total de guaguas que llegarán a Santa Cruz en los próximo cuatro años, cinco contarán con mamparas de seguridad para los conductores.

Causas

En los últimos años, la evolución de la demanda por parte de los usuarios, la antigüedad de una parte significativa de la flota, y la aparición de nuevas exigencias normativas y medioambientales han generado la necesidad de actualizar los vehículos destinados a las líneas urbanas, según lo reconoce el área de Movilidad.

Además, añaden fuentes municipales, la transición hacia tecnologías más limpias, como los vehículos híbridos y eléctricos, «se alinea con los compromisos locales, regionales y europeos en materia de movilidad sostenible». «Todo ello hace imprescindible esta renovación de las guaguas, para asegurar una flota moderna, dimensionada adecuadamente, ambientalmente responsable y orientada al servicio público de calidad». La flota actual de Santa Cruz está formada por unas 130 guaguas.

Más de 25 años

El Ayuntamiento admite que algunos de los vehículos que se encuentran actualmente en circulación tienen más de 25 años de antigüedad y otros superan los 18. Por lo tanto, y según lo afirma el Consistorio, el deterioro de las guaguas de Titsa (empresa del Cabildo) que prestan el servicio urbano en Santa Cruz de Tenerife no es sólo una cuestión estética, sino también de confort y seguridad.

Estado deteriorado

Con esta iniciativa, el Consistorio capitalino pretende reducir el riesgo operativo y mejorar la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía, y que «es altamente demandado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife». El comité de empresa del servicio urbano de Titsa y el PSOE, a través del edil socialista Florentino Guzmán Plasencia, han denunciado en varias ocasiones el deteriorado estado en el que se encuentran las guaguas, con sillones rotos, elementos de la cabina del conductor atados con bridas, goteras en el aire acondicionado, carrocerías dañadas, ruidos o vibraciones.

Zona de carga

Por otra parte, el Ayuntamiento destaca que en el presupuesto del próximo año también se incluye una partida de cinco millones de euros para habilitar, en la parcela situada junto al Intercambiador, una zona de carga para las nuevas guaguas eléctricas que el Consistorio tiene previsto adquirir.