Santa Cruz enciende su iluminación de Navidad con la magia de Disney

Las hermanas Olivia y Emma, de cinco y dos años y medio, respectivamente, vivieron anoche un adelanto de lo que les espera cuando vienen Papá Noel y los Reyes Magos. Parafraseando el lema de la campaña ideada por la Concejalía de Fiestas, ‘Santa Cruz es donde nace la Navidad’, la capital se convirtió en el punto más madrugador de la geografía insular en activar la iluminación especial que comenzó a instalarse en julio.

A las pequeñas, con sus globos de luz en las manos, no les daban los ojos para buscar el punto más alto del árbol de Navidad instalado en la charca de la plaza de España.

Miles de personas en la plaza de la Candelaria

Jueves, siete y media de la tarde, y si se tiraba un alfiler no caía al suelo. Es el segundo año que se celebra el encendido de las guirnaldas en la plaza de la Candelaria, donde la asistencia de vecinos y visitantes se contaba por miles. Solo la alta presencia de público era un espectáculo y lo mejor estaba por llegar.

El Día

Después de una pequeña obertura en la que pareció nevar durante un par de minutos frente al Palacio de Carta, al ritmo de Solo en casa, interpretado por la Banda Municipal de Música de Santa Cruz y la coreografía del grupo de Loly Pérez, tomó la palabra el alcalde para invitar a disfrutar de Santa Cruz estos días, con una mención especial a quienes, por diferentes circunstancias, no pueden salir a la calle.

Cinco niños encienden la Navidad

La directora artística, Paula Álvarez, junto a su inseparable productor, Yeray Piñero, activaron el turbo. El regidor recordó que el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia y, por ello, cinco niños, uno por cada distrito, fueron los encargados de activar la iluminación navideña.

Emma Pérez , 8 años, Suroeste

, 8 años, Suroeste Ian Citera Sánchez-Rico , 10 años, Centro-Ifara

, 10 años, Centro-Ifara Victoria de los Ángeles Montilla , 11 años, Ofra

, 11 años, Ofra Cayetano Arday Ledesma , 9 años, Salud-La Salle

, 9 años, Salud-La Salle Gia Mora Dorta, 7 años, Anaga

Todos forman parte del Consejo Municipal de la Infancia.

Encendido de la iluminación de Navidad en Santa Cruz / María Pisaca

Un cuento de Navidad en la plaza de la Candelaria

En un abrir y cerrar de ojos, la plaza pareció convertirse en la portada de un cuento, como las ilustraciones de Nareme Melián, autor del anuncio de la Navidad chicharrera. En el espectáculo A cantar la Navidad, el momento del encendido hizo que pareciera abrirse la portada del cuento navideño de Santa Cruz, donde predominan el oro y la plata, entre ángeles y bolas navideñas que cubren el lugar.

La gran noche de Serafín Zubiri

El momento más brillante –no replicado por el resto de actuaciones– llegó con el dúo formado por el navarro Serafín Zubiri, eurovisivo en 1992 y 2000, y Cristina Ramos, que desbordaron esplendor al interpretar La Bella y la Bestia. Fue la gran noche de Zubiri, quien invitó a «bailar pegados» para encarar la recta final del concierto sinfónico con temas navideños como El tamborilero o El burrito sabanero (versión Jadel), para terminar con Feliz Navidad.

Entre las estrellas de la noche –musicales, no luminosas–, destacó la Banda Municipal de Música de Santa Cruz, dirigida por Juan Antonio Gómez, que hizo brillar aún más la velada.

Navidad entre gigantes de luz

Siguiendo el símil de los cuentos Disney, el concierto terminó como al llegar la medianoche. El particular “zapatito de cristal” de Santa Cruz se encuentra en el árbol de 25 metros de la plaza de la Candelaria. La ruta continúa por San José, con su techo dorado y árboles bordados en luz plateada, hasta la Estrella de Belén en el monumento al Chicharro, y sigue por el doble túnel multicolor de Valentín Sanz, que desemboca en la bola gigante de 10 metros. También destaca la decoración de oro y plata en la plaza del Príncipe, con su trono real para fotos.

María Pisaca

Una iluminación de cuento

Esta es la ruta ideal para disfrutar del particular parque temático navideño en el que se han convertido estas calles, junto con la plaza de la Candelaria, la de España y el árbol del Guinness.

Más allá del catálogo de elementos –elaborado por Carlos Tarife– que incluye 92.000 metros de guirnaldas, 2.172 motivos, 119 arcos y 400 puntos iluminados, además de miles de luces LED en avenidas como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso, Los Príncipes, Francisco La Roche, Álvarez de Lugo, Islas Canarias o Ángel Romero, Santa Cruz puede presumir de una iluminación de cuento en su centro.