La Navidad nace en Santa Cruz con un sinfónico y multitudinario encendido de luces

Santa Cruz de Tenerife vivió esta noche un encendido navideño multitudinario que dejó oficialmente inauguradas las fiestas en los cinco distritos de la capital. Más de cuatro millones y medio de bombillas LED ya iluminan las calles de la ciudad, duplicando la cifra de la pasada edición y convirtiendo este año en uno de los más brillantes y sostenibles de la historia reciente del municipio.

El acto, celebrado en la plaza de La Candelaria, congregó a miles de personas que asistieron al momento en que el alcalde, José Manuel Bermúdez, accionó simbólicamente el interruptor que desató el espectáculo de luz. La velada comenzó con una obertura musical de la Banda Municipal de Música, que dio paso a un impactante juego de luces previo al encendido. La presentación corrió a cargo de Emilia González.

El encendido los hicieron cinco niños, en el Día Internacional de la Infancia, en representación de los cinco distritos de Santa Cruz. Representantes del Consejo Municipal de Infancia ( 1 por distrito)

Una noche de música y emoción

Como cierre artístico, el público disfrutó de las actuaciones de Jadel, Cristina Ramos, Diana Navarro y Serafín Zubiri, que pusieron el broche musical a una noche especialmente emotiva para vecinos y visitantes.

Durante su intervención, Bermúdez destacó el esfuerzo del Ayuntamiento por mantener la magia navideña pese a las dificultades económicas de años anteriores, y recordó que el programa festivo incluye más de 100 actividades repartidas por todos los barrios hasta el 5 de enero. Además, invitó a residentes de otros municipios a disfrutar del ambiente y la iluminación de la capital.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó la emoción del encendido, consolidado ya como uno de los momentos más esperados del calendario santacrucero, y aseguró que la programación navideña estará “a la altura de una capital como Santa Cruz”.

La instalación de este año incluye 92.000 metros de guirnaldas, 2172 motivos decorativos, 119 arcos y 400 puntos iluminados, con una inversión total de 900.000 euros. Se han reforzado luminarias en arterias clave como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, Príncipes de España o Francisco La Roche, además de nuevas incorporaciones en Álvarez de Lugo, Islas Canarias y Ángel Romero. Las principales zonas comerciales, como Rambla Pulido, El Pilar y Villalba Hervás, también lucen una iluminación ampliada.

El alumbrado navideño de Santa Cruz se consolida así como uno de los grandes atractivos turísticos de Canarias y un ejemplo de sostenibilidad gracias al uso de tecnología LED de bajo consumo.

El programa completo de Navidad y Reyes 2025–2026 puede consultarse en los perfiles oficiales del Ayuntamiento y de Fiestas de Santa Cruz, así como en las páginas web institucionales.